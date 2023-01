Nou pas endarrere de l'Olot per la lluita per la permanència a 2a RFEF. Els garrotxins han encaixat una dolorosa derrota al camp del Badalona Futur per 2 a 0, en el pitjor partit de l'equip des que Risueño n'és l'entrenador.

La situació delicada en què està immers l'Olot no és nova. Els resultats no acabaven de reflectir les bones sensacions i millores que estava fent l'equip des del canvi d'entrenador. Al camp del Badalona Futur, lluny de constatar un pas endavant i obtenir un bon resultat, els olotins han quallat una primera part per oblidar. Només començar Carbià ha avançat els locals després de batre Batalla.

Sense generar pràcticament perill a la porteria de Becerra en els primers quaranta-cinc minuts, han estat els escapulats qui han ampliat una mica més l'avantatge en el marcador. Peque Polo, que va militar a l'Olot, ha marcat el segon gol aprofitant una errada de concentració defensiva gairebé a la mitja hora de joc.

Descontent amb la imatge dels seus jugadors, Risueño ha introduït tres canvis per intentar capgirar el duel, amb l'entrada de Castells, Ot Serrano i Coris per Eloi, Èric Vilanova i Terma. Com que les ocasions clares continuaven sense arribar, la necessitat de desequilibri era imperiosa i Cerdà ha estat l'escollit. Tot i intentar-ho, l'extrem de Pollença no ha estat capaç d'intimidar la porteria badalonina.

Només Xumetra, entrant també des de la banqueta, ha estat a punt de posar l'Olot en el partit. Urri l'ha vist desmarcat i l'alt-empordanès no ha pogut superar Becerra, que li ha endevinat les intencions. També hauria pogut arribar el tercer gol dels d'Oriol Alsina, unes dianes que haguessin fet més gran la sagnia.

Quan només queda un partit de la primera volta, el duel directe contra el Prat de la pròxima jornada, l'Olot ja sap que si no es posa les piles, tornarà a jugar a 3a RFEF la temporada vinent.