L'Spar Girona ha començat l'any amb bon peu. Primer va ser el Basket Landes a casa, un triomf providencial per mantenir vives les opcions de classificar-se per a quarts de l'Eurolliga, i avui ha sigut el Movistar Estudiantes (62-72). Les gironines han suat de valent per guanyar a un combatiu conjunt madrileny que ha arribat a guanyar de deu punts en el segon quart i ha marxat al descans dominant el partit. Rebekah Gardner (14 punts) i Brittney Sykes (15 punts) han aparegut a la segona part per capgirar el partit i segellar la segona victòria consecutiva de les catalanes en aquest 2023.

Un parcial de 6-0 ha donat inici a una trobada marcada per la baixa a última hora de l'estatunidenca Lindsay Pulliam. El conjunt madrileny va anunciar ahir la rescissió del seu contracte. Les visitants, que no volien sorpreses en la seva missió de rubricar un bon inici d'any, han trepitjat l'accelerador i s'han col·locat 7-13 amb transicions ràpides i imprimint velocitat al joc. Begoña de Santiago ha respost des del perímetre per a estrènyer distàncies i la connexió Méndez-Massey ha permès estrènyer al mínim la distància. Billie Massey ha decretat el seu regnat en el pal baix per a alterar el domini visitant i donar-li la primera superioritat al seu equip (16-15) i Binta Drammeh ha respost per a retornar el lideratge a les gironines. Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja s'han adormit i les locals han capgirat el marcador. Melissa Gretter, recuperada després d'una lesió en el turmell que l'ha apartart dos mesos de les pistes, ha liderat un parcial de 10-2 trobant amb facilitat a una encertada Alexandra Mollenhauer. Canut ha pausat la trobada, però Gretter no tenia fre i ha col·locat la màxima a favor de les locals (30-22). Les visitants han entrat en col·lapse i han marxat al descans nou punts per sota (34-25). Un parcial de 0-4 ha donat inici a un tercer quart ple de velocitat. El partit s'ha pausat després d'una acció de Gardner i Gretter que s'ha saldat amb una falta que ha fregat l'antiesportiva de la jugadora argentina. La nord-americana ha liderat la remuntada visitant culminant un parcial de 0-8 amb un 2+1 estel·lar que ha tornat a ficar a les gironines en el partit (36-35). L'MVP de la passada temporada s'ha posat a l'equip a l'esquena en l'apartat anotador i, amb deu punts pràcticament consecutius, ha dinamitat la trobada per complet davant el col·lapse anotador d'Estudiantes, que només ha anotat 4 punts en tot el quart. Laia Flores ha seguit la dinàmica de la seva companya i ha endollat un triple que ha permès a l'Spar agafar aire (38-44). L'estira-i-arronsa ha estat la tònica en l'últim quart. L'Spar Girona volia segellar una nova victòria, però Mollenhauer no estava disposada a posar-li les coses fàcils. Les gironines han gestionat un avantatge de quatre punts fins que Sykes l'ha ampliat amb un tir en suspensió. La de Nova Jersey ha col·locat el 48-56 en el marcador després de culminar un contraatac, però Mollenhauer, reencarnada en Stephen Curry per un dia, ha tornat a agafar el partit col·locant a les seves a cinc punts a tres minuts pel final. Irati Etxarri des del triple i Sykes amb un 2+1 han donat un cop d'autoritat precís que ha col·locat un dolorós 51-62 en el marcador. L'Spar Girona ha castigat els intents de les locals dominant el rebot ofensiu i ha acabat imposant-se a un lluitador Estudiantes.