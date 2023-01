Un dels aparellaments estel·lars dels vuitens de final de la Copa del Rei el protagonitzaran el Vila-real i el Reial Madrid, que es mesuraran en l’Estadi de La Ceràmica, mentre que el Barcelona visitarà el Ceuta, únic equip en el torneig de Primera RFEF, i l’Atlètic de Madrid farà el mateix amb el Llevant. En el cas del cara a cara entre els castellonencs i els madridistes, serà la segona ocasió en la qual es creuin en el torneig. L’anterior va ser en la temporada 98-99, també en els vuitens de final i a doble partit, i se la van emportar els blancs en guanyar 2-0 i 0-2. Més vegades, tres, han mesurat les seves forces el Barcelona i el Ceuta en aquesta competició. En totes elles van vèncer els blaugranes, la primera en eliminatòria de setzens a partit únic en la 2000-2001 (0-3) i la segona i la tercera en la 2010-2011 (0-2 en l’anada i 5-1 en la tornada). La bola amb el nom del quadre català va ser extreta a la Ciutat del Futbol de Las Rozas pel vicepresident del club de Ceuta, Mohammed Chaib: «És una immensa alegria per a l’afició, per a la ciutat, per als jugadors. Intentarem fer-ho tan bé com sigui possible». També es disputarà a San Mamés l’Athletic-Espanyol; a Sevilla, el Betis-Osasuna; i a Vitòria, l’Alabès-Sevilla.