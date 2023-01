L'Spar Girona ha perdut contra el Famila Schio en un duel que ha competit fins al darrer quart però que se li ha escapat en els darrers instants. Un parcial de 13-2 en els darrers minuts ha sigut inassumible per a les jugadores de Bernat Canut que, tot i anul·lar algunes de les principals jugadores del conjunt local, no ha pogut aturar a Rhyne Howard (25 punts).

Duel d'importància cabdal a Schio (Itàlia). Amb cinc equips disputant-se quatre places per als quarts de final de l'Eurolliga, l'Spar Girona era conscient de la importància d'aconseguir una victòria lluny de casa per incrementar exponencialment les seves opcions i així ho ha demostrat prenent la davantera a l'inici del partit amb un parcial de 0-5. Les italianes han respost de la mà de Rhyne Howard i Kim Mestdagh que han ajustat el marcador a favor del seu equip (16-17).

Les pèrdues han llastrat a l'equip local, encara que el domini del rebot ha minimitzat aquest efecte. L'avantatge s'ha balancejat a costat i costat del marcador davant la mirada de Bernat Canut que, en veure un mínim indici de reacció italiana (23-21) ha frenat el partit. Ofuscades des del perímetre, les catalanes han vist com Astou Ndour col·locava la màxima diferència a favor de la seva esquadra (25-21) des del pal baix. Però el salvavides gironí ha arribat mitjançant Rebekah Gardner, que amb dues accions consecutives ha retornat l'equitat. Les segones oportunitats generades a partir del domini del rebot ofensiu han permès a les jugadores de Dikaioulakos marxar per davant al descans (35-30).

Howard i Mabrey no han fallat en l'arrencada del tercer quart per col·locar una nova màxima diferència (40-32). Semblava que les vermelles tenien una marxa menys que les seves rivals, però Laura Cornelius ha sortit al rescat per impulsar un parcial de 0-5 que tornat a posar a les seves en el partit. L'holandesa ha fet un pas endavant en l'apartat anotador, però Howard s'ha començat a donar un bany de glòria carregant amb pràcticament la meitat de punts del seu equip. Tot i això, les visitants no s'han despenjat.

Shay Murphy ha col·locat el 52-51 en el marcador a l'inici de l'últim quart i Gardner ha seguit el seu camí per alterar el marcador a favor del seu equip. Giorgia Sottana ha respost des del triple i Murphy ha fet el mateix per al seu equip. Amb cinc minuts restants, el partit continuava obert (57-56). Mestdagh ha aparegut per a col·locar un dolorós (66-58) amb dues accions consecutives que han culminat un parcial de 13-2. Amb minut i mig encara en joc, la diferència s'ha disparat fins a uns insalvables deu punts (68-58) i l'Spar ha maquillat el resultat final fins al 70-65.