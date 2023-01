L’Aràbia Saudita acollirà avui el primer clàssic en una final de la Supercopa d’Espanya. Una competició en la qual els porters, el belga Thibaut Courtois i l’alemany Marc-Andre Ter Stegen, han estat els grans protagonistes, en propiciar amb les seves parades, durant els 120 minuts i en les tandes de penal, que Reial Madrid i Barcelona es juguin el primer títol de la temporada.

El partit suposa una oportunitat d’or pel Barcelona, no només per la necessitat d’aixecar el primer títol oficial després de l’adeu de Leo Messi a l’estiu de 2021 -encara que sigui el menor dels quatre que pot guanyar aquesta campanya-, sinó per trobar un punt d’inflexió que li permeti buidar el mar de dubtes en el seu joc. I per fer-ho, Xavi compta amb totes les peces, si bé Ousmane Dembélé i Frenkie de Jong van acabar el partit contra el Betis una mica ranquejants.

En la semifinal contra el Betis, es va repetir el guió viscut en l’últim partit de lliga contra l’Atlètic de Madrid (0-1). L’efervescència va tornar a fer acte de presència. La posada en escena va ser notable, però a la mitja hora de partit el Barça es va diluir com un terròs de sucre.

A més, hi ha l’al·licient de guanyar l’etern rival, celebrar el primer títol de l’era Xavi a la banqueta o evitar que el Reial Madrid l’iguali com a rei de la Supercopa d’Espanya, amb tretze títols.

I és que, a més, el Barça no té un bon record de l’últim clàssic de lliga celebrat aquest curs. L’equip blanc va donar mostres de la seva jerarquia anul·lant l’equip blaugrana, sense idees ni personalitat per respondre al poder ofensiu del seu rival.

D’altra banda, Ancelotti també va reconèixer després d’eliminar al València que no estaven «al màxim». Paraules sinceres del tècnic italià que reflectien el que es va veure al terreny de joc dimecres, com també en l’últim partit de Lliga, en la derrota contra el Vila-real (2-1).

A més, l’aturada del Mundial ha passat factura als blancs, i es nota en la davallada de rendiment de dos pilars de l’equip: l’uruguaià Fede Valverde i el brasiler Vinicius Junior. Tots dos no marquen ni assisteixen amb el Reial Madrid des del 2 de novembre, sis i cinc partits, respectivament. Això sí, Ancelotti recupera tots els ‘tocats’, tret de Lucas Vázquez, que estarà un mes i mig al dic sec.

Tot plegat, un duel destacat per la igualtat a les porteries: Segons dades de BeSoccer Pro, en les 16 jornades de LaLiga Santander disputades, Courtois té un 75% de parades per xut rebut, mentre que Ter Stegen està en un 74,6%; amb el belga rebent més xuts -3,83- que l’alemany -3-.