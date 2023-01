Santiago Catrofe es va consagrar ahir campió de Catalunya de Cross Country després de revalidar el títol a la prova de 9,9 km d’extensió disputada a Mataró. L’atleta de Santa Cristina d’Aro va aturar el rellotge amb un temps de 29:05. Es tracta del seu segon títol. El gironí, nascut a l’Uruguai, va sobrepassar per poc al seu company d’equip, Abdenasser Oukhelfen (29:14), i també al canetenc Ibrahim Ezzaydouni (29:34). La quarta plaça va ser per a Nahuel Carabaña (29:37), per davant del campió sub-23, l’internacional Adam Maijó (29:46). Amb aquest resultat, Catrofe, que s’està preparant per a Mundial d’Austràlia -on competirà amb Uruguai-, es classifica també per representar a Catalunya durant el Campionat d’Espanya el 28 de gener.