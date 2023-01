Els reis gironins de la lliga de Piqué

L’exfutbolista Gerard Piqué, juntament amb l’streamer Ibai Llanos, han iniciat aquest gener la lliga King’s League, on cada diumenge a la tarda, al Port de Barcelona, 12 equips competeixen en futbol-7 i amb regles pròpies que prometen espectacle. A la mediàtica competició hi juguen exfutbolistes professionals barrejats amb amateurs del futbol regional i streamers, d’entre els quals sis de la província de Girona: el llanarenc Xavi Molas, el banyolí Ferran Corominas Coro, el saltenc Pitu Comadevall, el palamosí i farnesenc Raúl Martínez, el blanenc Gio Ferinu i l’amerenc i gironí Koko DC.

Alguns jugadors gironins ja estaven retirats, com Coro i Comadevall, i d’altres ho compaginen amb les lligues a la Federació Catalana de Futbol, com és el cas de Raúl, fins fa poc al Martinenc (Primera Catalana), Gio, al Tordera (Segona Catalana) o Molas, a l’Olesa de Montserrat (Tercera Catalana). Koko DC, vinculat en el món streamer, havia jugat al Bescanó anys enrere i actualment està de baixa amb l’xBuyer Team per lesió.

Un grup de Sant Joan

Per formar-ne part, van participar en un draft a l’estil NBA després d’inscriure’s al web dels organitzadors. Molas, jugador de 42 anys de Los Troncos FC, va arribar fins a Segona B -i va ser convocat amb l'Alabès a Segona A- i es va apuntar a les proves «perquè es va comentar en un grup de WhatsApp de gent de Sant Joan de les Abadesses». D’entre 13.000 aspirants, Molas i Martínez (Los Troncos) i Gio (Saiyans) van acabar sent d’entre els 120 jugadors seleccionats, mentre que Coro (Kunisports) i Comadevall han estat escollits pel seu pas al futbol professional (el saltenc, va debutar en el darrer partit amb el Jijantes FC). Molas va enviar un vídeo de les seves millors jugades editat per un amic seu i després, in situ, va passar diferents proves, com un circuit de velocitat, fer tocs amb la pilota i xuts a porteria. Dels que es van presentar al draft, l'exjugador d'un grapat d'equips com el Palamós, Olot, Oriola, Llorca i Barça va ser el més veterà.

La qualitat de Joan Verdú

El ripollès recorda que «quan m’hi vaig apuntar, m’imaginava que se’n muntaria una de bona, però no fins a aquest nivell; el diumenge quan va aparèixer el Kun Agüero va ser molt mediàtic». La competició està tenint molt ressò amb plataformes com Twitch i Tik Tok: «He vist alguns vídeos, però jo només tinc Twitter». La lliga té «molts jugadors joves i amb molta intensitat» i dels futbolistes que li han impressionat més destaca Joan Verdú, «és un espectacle».

«Més de Casio que de Rolex»

Molas manté fitxa amb l’Olesa -la seva parella, és d’allà- però actualment està centrat només en la King's League perquè «tot m’ocupava moltes hores i vull estar amb la família». Entrenen dos cops per setmana i per jugar cobren «alguna cosa simbòlica». Després de tota la polèmica generada amb Shakira, Piqué, Casio i Twingo, els organitzadors els han regalat un rellotge de la marca japonesa? «No, però jo ja en tenia dos a casa. Soc més de Casio, que de Rolex», subratlla.