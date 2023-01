L’Espanyol va guanyar per 1-0 al Betis amb un gol de Martin Braithwaite en el primer temps, va encadenar per primera vegada dos triomfs aquesta temporada i va aconseguir els 20 punts, allunyant-se de la temuda zona de descens que ocupava tan sols dues jornades enrere.

A més, amb aquest triomf va trencar la ratxa de nou partits seguits sense imposar-se al Betis.

El primer avís va arribar per part del quadre local. Encara no s’havia complert el minut 5 de partit quan Leandro Cabrera va rematar de cap un servei de cantonada per a estavellar la pilota en el travesser. El Betis no va crear perill fins al minut 19, amb una rematada desviada de Luiz Henrique.

El conjunt blanc-i-blau era l’autor de les ocasions més clares. Bravo va aturar una rematada de Braithwaite al 25, però el davanter danès no va perdonar al límit del descans aprofitant una centrada de Brian Oliván. Just abans, Álvaro va salvar als de Diego Martínez amb una intervenció de mèrit a xut de Borja Iglesias.

La segona part en el RCDE Stadium va començar amb un nou esglai per al Betis. Aleix Vidal va rematar dins de l’àrea per a fer el 2-0 en el minut 50, però l’àrbitre González Fuertes va anul·lar el gol per una dubtosa falta prèvia de Javi Puado. El mateix Puado va perdonar el segon al minut 66, sense arribar a tocar la pilota.

En l’últim quart d’hora de joc, amb les incorporacions en el terreny de joc de Rodri i Joaquín Sánchez va inquietar a partir de les bandes a la defensa local, encara que sense aconseguir crear perill real.

Baralla entre aficions

Un enfrontament entre aficionats de l’Espanyol i el Betis abans del partit va acabar amb dues persones ferides, que van haver de ser traslladades a l’hospital. En un comunicat, l’Espanyol va condemnar els fets.