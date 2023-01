L'Spar Girona ha perdut contra les vigents campiones d'Europa. Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja han fet una primera part exemplar, dominant el partit i escapçant les opcions de remuntada del Sopron, però un mal últim quart -on han estat 7 minuts sense anotar i han rebut un parcial de 16 a 1- ha condemnat les seves opcions.

Les pilotes perdudes, les imprecisions i les precipitacions han donat el tret de sortida a una trobada marcada per la necessitat de tots dos equips d'aconseguir la victòria. Cap dels dos conjunts ha pres la iniciativa i els triples d'Alice Kunek i Jelena Brooks han estat ben contestats per una extra-motivada Brittney Sykes (10 punts en el primer quart), que ha estat rebuda amb xiulades per la seva exafició -cal recordar que la nord-americana va ser fitxada pel Girona al novembre i el Sopron va dilatar el seu procés de transfer-. Les de Bernat Canut s'han avançat en el marcador (10-15) aprofitant els errors de les hongareses, que s'han mostrat especialment imprecises en tirs de dos.

La lluita titànica amb segell australià entre Marianna Tolo i Ezi Magbegor ha estat una constant al llarg del segon quart. Les catalanes han mantingut la iniciativa en el marcador gràcies a la ratxa anotadora de Sykes. La defensa de les gironines ha asfixiat l'atac de les jugadores de David Gaspar, que han començat a dubtar fins que Zsofia Fegyverneky ha despertat. La jugadora ha estat el revulsiu local gràcies als seus tirs en suspensió (23-25). Quan semblava que el Sopron reaccionava, Faustine Parra ha aparegut amb dos triples espectaculars per col·locar la màxima diferència (25-33) a favor de l'Spar abans del descans.

Remuntada local

Després de la pausa, Marianna Tolo ha quallat un 2+1 que ha estirat encara més el marcador (25-36). Un parcial de 9-0 en tot just minut i mig impulsat per Jelena Brooks ha retornat a les visitants a la realitat (34-36). Les transicions ràpides del Sopron han estat un cop dur per a les jugadores de Bernat Canut, que han vist com la sèrbia Brooks empatava la trobada (38-38). L'Spar semblava que anava de capa caiguda, però dos triples consecutius, primer de Murphy i després d'Araújo, han donat aire a les gironines quan més ho necessitaven (38-44) i un nou parcial de 0-5 ha col·locat el +10 en el marcador (42-52).

Magbebor ha emulat al mític Hakeem Olajuwon repartint taps com qui reparteix caramels el dia de reis i intimidant a pràcticament totes les jugadores visitants. Un parcial de 8-1 ha tornat a donar ales a les jugadores de David Gaspar (52-53) que, mancant sis minuts, s'han ficat de ple en el partit. L'Spar Girona ha quedat embussat en atac amb un sol punt en 7 minuts i mig de joc, i un triple de Borondy ha dinamitat el marcador (55-53) estirant el parcial a 16-1. Les locals han aprofitat l'estat d'ànim de les visitants per a distanciar-se en el marcador (60-53). Un triple de Murphy ha retallat distàncies a dos minuts per al final i Tolo ha posat el 60-57 des del tir lliure. Quatre punts mancant 39 segons han estat massa per a les jugadores de Bernat Canut, que han acabat perdent per la mínima 62-60.