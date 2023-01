Mentre les coses no podrien anar millor per a l’Spar Girona a la Lliga Femenina -on és líder en solitari després de la derrota de la passada jornada del València davant el Saragossa-, es compliquen, i cada vegada més, a l’Eurolliga. El triomf a Vitòria (57-76) en lliga regular va deixar un nou contratemps en forma de lesió a l’equip que dirigeix Bernat Canut. El tècnic perd Giedre Labuckiene després del fort cop que va rebre a l’espatlla dreta contra l’Araski. Segons va comunicar el club, la pivot lituana pateix una subluxació traumàtica que li ha impedit viatjar a Hongria per afrontar demà a la tarda l’important duel per als interessos europeus europeus de les gironines davant el DVTK HUN-Therm (18.10 hores/Esport3 i Televisió de Girona). La jugadora està pendent d’evolució i al seu lloc ha entrat Berta Ribas del filial a la convocatòria.

«És un partit important per nosaltres contra un equip que té els mateixos objectius: classificar-se al play-off de l’Eurolliga. A més a més, en una pista hostil. Crec que és la més calenta del grup. Estem motivades i amb ganes de fer-ho bé per aconseguir la victòria seguint la línia dels bons minuts a Sopron i el triomf a Vitòria», ha dit Canut. L’Uni està empatat amb el conjunt de Miskolc amb sis victòries i cinc derrotes, per la qual cosa es presenta un duel de màxima dificultat entre rivals directes. «És un partit important per nosaltres contra un equip que té els mateixos objectius» Si ja d’entrada el repte era difícil, cal afegir-hi l’absència de Labuckiene. I és que la pivot lituana té un rol destacat a l’Uni. «Tenim una altra pedra en el camí amb la baixa de la Giedre, sens dubte és sensible perquè estava en un molt bon nivell de forma, però l’equip és capaç de superar obstacles. N’hem tingut forces durant la temporada i aquest és un més. Esperem estar preparades mentalment», ha explicat el tècnic. 🚨🔴⚫️



Després de patir un fort impacte a l'espatlla dreta contra l'Araski, Giedre Labuckiene presenta una subluxació a l'espatlla dreta traumàtica.



La jugadora no ha viatjat a Hongria i l'evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat. pic.twitter.com/FKdERjfHxd — Spar Girona (@unigirona) 30 de enero de 2023 Alhora, cal tenir en compte la carrega de partits, amb nombrosos desplaçaments, que acumula l’equip. «Seguim recuperant-nos de tants viatges i esforços, però intentem que no influeixi en els entrenaments», ha assegurat. Sobre el DVTK, Canut ha comentat el següent: «El rival està fent les coses molt bé, guanyant partits i competint contra tothom. Possiblement és la sorpresa del grup, però no és una casualitat. A part de tenir bones jugadores a la plantilla, estan efectuant un bon joc». El València perd a Saragossa i l’Uni Girona és líder en solitari