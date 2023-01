Després de moltes jornades de lideratge compartit entre Spar Girona i València Bàsquet, les gironines poden ara gaudir, com a mínim una setmana, del plaer de descansar al cim de la classificació en solitari. La derrota del València avui davant del Saragossa (77-55), un equip que aquest curs està trepitjant molt fort, permet a les de Bernat Canut passar-les per davant després d’haver fet els deures ahir a Vitòria (57-76).

L’Uni Girona es corona així, momentàniament, com a líder de la classificació, amb una ratxa imparable, de 10 victòries consecutives, i un balanç de 35 punts, amb 16 victòries i 3 derrotes. Això sí, el València continua trepitjant-li els talons, a només un punt. Per darrere, a molt poca distància, en tercera i quarta posició, tots dos amb 33 punts, es troben Perfumerías Avenida i Saragossa.

Les gironines assumeixen així un repte majúscul aquesta setmana: rebre al Saragossa dissabte a Fontajau (17.15h), que ve d’aconseguir batre el gran València, amb el deure obligat de no fallar i seguir pel bon camí si no vol perdre el lideratge que tant ha suat per aconseguir.