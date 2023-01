El final de la fase regular de l'Eurolliga està cada vegada més a prop i, després de l'última derrota a Sopron, la victòria era un acte imperatiu per a l'Spar Girona si volia mantenir vives les seves opcions de passar a quarts. Més encara si tenim compte que tots dos equips són rivals directes i estaven empatats en nombre de victòries i derrotes la classificació. Dit i fet. Les gironines s'han imposat en una pista complicada, dominant el partit d'inici a fi i sobreposant-se a les baixes de Binta Drammeh i Giedre Labuckiene per segellar una victòria que pot ser providencial per quedar entre les quatre primeres del Grup B.

Les gironines no s'han acoquinat després de l'absència anunciada a última hora de Binta Drammeh i han pres la iniciativa gràcies a la mobilitat de Brittney Sykes, Shay Murphy i Rebekah Gardner. La baixa por lesió de Giedre Labuckiene, però, ha obligat a Marianna Tolo i a María Araújo a multiplicar-se sota el cèrcol per evitar el domini de Cheridene Green. Les hongareses han afligit la lesió de la seva màxima anotadora, Arella Guirantes, i les jugadores de Bernat Canut ho han aprofitat per a col·locar la màxima diferència en el marcador (8-16) on ha destacat el nivell defensiu d'Irati Etxarri.

Rebekah Gardner -que sembla totalment recuperada de la seva lesió- ha fet volar a la seva defensora per a impulsar un parcial de 0-4 que ha estirat encara més el marcador (12-25). Peter Volgyi no sabia on ficar-se veient l'orxata que corria per les venes de les seves jugadores. Després de tres pèrdues consecutives, el tècnic del DVTK ha frenat el matx per pal·liar la desfeta (15-30). Les hongareses han reaccionat, però les catalanes han administrat amb saviesa el seu coixí de punts gràcies al domini del rebot i a la millora en el percentatge d'encert exterior (36%) per a marxar dominant el marcador al descans.

Les jugadores de Bernat Canut i Laura Antoja no han baixat el ritme i han seguit el seu ritme anotador al tercer quart. L'equip ha col·locat la màxima diferència (+16) de la mà de Laia Flores després d'una antiesportiva. En els darrers deu minuts, les gironines tenien el partit allà on volien (44-58) i amb molt bones opcions de guanyar l'average amb l'equip hongarès (que va guanyar en el partit d'anada a Fontajau 58-64).

Un parcial de 8-2 a l'inici del darrer quart impulsat per Kanyasi i Green ha obligat a Bernat Canut a reaccionar. Les locals s'han col·locat a vuit, però Marianna Tolo ha aparegut per imposar la seva fiabilitat anotadora i María Araújo ha fet un triple que ha permès retornar el parcial (0-9) a les hongareses. L'encert de les catalanes ha estirat la diferència fins als vint punts (52-72) i les hongareses han quedat completament noquejades per l'assertivitat catalana. L'Spar Girona s'emporta una treballada victòria a Hongria que, a falta de dos partits (Çukurova i Perfumerías) pot ser providencial per a les opcions de classificar-se per als quarts.