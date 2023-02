Aíto veu la visita al Breogán com una revàlida per mirar cap amunt

Per a Aíto parlar de play-off és encara prematur per al Bàsquet Girona però el tècnic, poc amic de grans titulars i paraules grandiloqüents, no va amagar ahir que una victòria demà a Lugo, contra el Breogán, permetria acostar-se als millors. «L’equip està treballant bé des de fa temps, cada cop ho fem millor, i si seguim en aquesta línia ens podrem acostar als llocs de dalt», va assegurar l’entrenador, que també va deixar clar que «una derrota a Lugo ens mantindria a prop del descens». A Fontajau els gallecs es van acabar emportant als darrers minuts un partit que el Girona va tenir controlat durant moltes fases (66-73). Per això l’entrenador alertava que cal un triomf contra els gallecs, un rival directe, «si volem superar-los a la classificació final, perquè si hi perdem dues vegades serà difícil poder-ho fer».

Ja sense Josep Franch, que aquesta setmana ha fitxat per l'Estudiantes, i encara amb la baixa d'Oriola, que segons el tècnic està millorant i és més a prop de reintegrar-se al grup, Aíto va atrevir-se a qualificar el duel de demà com a «important». Del rival va apuntar que «estan jugant molt bé i per això són on són», i va considerar que pot ser determinant «estar encertats en els moments finals i demostrar que podem tenir possibilitats de guanyar». Li van preguntar al preparador si donava la plantilla per tancada i va tirar pilotes fora: «això no ho podem endevinar, haurem de veure com es recupera Oriola i també si es consolida la millora que va fent Garino», va indicar. El Breogán suma dos triomfs més que el Girona (9-7) a la classificació, i té els mateixos triomfs que el vuitè, el València, que ocupa l'última posició de play-off.



