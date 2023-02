No ha de quedar ni una entrada per al partit entre l’Spar Girona i el Mersin corresponent a la jornada 13 que es disputarà a Fontajau el pròxim dimecres 22 de febrer, a tres quarts de nou del vespre. L’equip de Bernat Canut sap que la classificació per als quarts de final de l’Eurolliga és a les seves mans, ‘només’ necessita la victòria. Potser dues, de fet, però el que està clar és que si no s’escapen els dos duels (el darrer a la pista del Perfumerías Avenida l’1 de març), tornarà a fer història, un cop més.

Finalitzada la jornada 12, la classificació del grup B va tornar a comprimir-se, un símptoma de la igualtat que ha predominat al llarg de la fase regular. Al capdavant de la taula trobem el Sopron, el Mersin i el Famila Schio, amb un balanç de 8-4. L’Uni Girona ocupa la quarta posició; per tant, és dins dels llocs en els quals ha d’acabar, però està empatat amb el Perfumerías Avenida amb un 7-5. El sisè és el DVTK, que signa les mateixes victòries que derrotes: 6. Tots aquests equips encara opten a passar de ronda. Els que ja estan eliminats són el Mechelen i el Basket Landes, amb un 2-10. Criteris de desempat Tal com està anant l’Eurolliga, el més probable és que s’hagi de recórrer a la calculadora per saber de quina manera es decideix el destí dels equips implicats. En cas d’empat entre dos equips, la solució és senzilla: el bàsquet average determinarà qui dels dos passa. La cosa es complica si hi ha més de dos equips empatats, ja que llavors es genera una ‘mini-lligueta’ en què només es comptabilitzen els duels entre aquests conjunts. Si empaten, l’average tornarà a decidir. En aquests moments, l’Uni Girona té un +15 amb el Schio, un +1 amb el Sopron i un +12 amb el DVTK. L'Spar Girona suma una important victòria a Miskolc (56-74) 7 victòries meravelloses El triomf del Perfumerías Avenida a Salamanca contra el Sopron (74-61), encara va deixar més de manifest que la derrota de l’Spar Girona a Hongria de la setmana passada va ser una autèntica llàstima (62-60). Les jugadores de Bernat Canut, tot i la recent inestabilitat de la plantilla amb les lesions (Gardner, Labuckiene i Drammeh) i l’adéu de Cornelius, han plantat cara de manera fantàstica a la majoria de rivals que se’ls han posat al davant, i col·leccionen set victòries que els situen molt a prop del seu objectiu: l’accés a l’aventura dels quarts de final de la competició. L’equip de Fontajau ha sabut derrotar el Landes un parell de vegades (53-58 i 65-54), apallissar el Famila Schio (83-63), patir contra el Sopron (63-60), avergonyir el Perfumerías Avenida (74-48), superar amb solvència el Mechelen (71-59) i resoldre amb relativa comoditat el desplaçament més recent, a la pista del DVTK (56-74). D’aquestes set victòries, cinc han estat a Girona i dues a domicili. Per contra, lluny de casa ha fet fred. Ho testifiquen les derrotes amb el Mechelen (77-67), el Mersin (64-50), el Famila Schio (70-65) i el Sopron (62-60). L’altra patacada ha vingut a casa, amb un 58-64 contra el DVTK. Tot l’esforç fet encara n’exigirà un de suplementari en les finalíssimes contra el Mersin i el Perfumerías Avenida. Depèn de l’Uni. 📹 Un petit resum del partit d'ahir, presentat per Solideo 😍



