«El vestidor té una il·lusió tremenda, fa dos mesos que en parlen», explica Àngel del Amo, l’entrenador del Bàsquet Girona Uni Laia Palau U14, que ahir va descobrir els seus rivals a la MiniCopa que es disputarà a Saragossa entre el 29 de març i el 2 d’abril. Enquadrat al grup C, l’equip gironí se les veurà amb el Barça CBS, el Sedis La Lola i el Lointek Gernika. «Aquesta competició és un estímul en el nostre dia a dia. Les nenes desitgen jugar-la i les famílies ens acompanyaran. Tot això provoca que donem el màxim nivell per afrontar els partits amb garanties: intentarem fer un bon bàsquet i continuar el nostre creixement col·lectiu». Respecte als rivals, del Amo assenyala al Barça com el clar favorit del grup: «Ens han guanyat fàcil els dos partits, aquest any. Són jugadores de futur, amb un llarg recorregut. El nostre objectiu és ser segones. Del Gernika en sabem poques coses i el Sedis sembla el més assequible».