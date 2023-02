El GEiEG i el Grup Mifas van presentar ahir a les instal·lacions de Sant Ponç el seu acord de col·laboració per tirar endavant el projecte «Waterpolo Ability» a Girona. Es tracta d’una iniciativa inclusiva sorgida a Itàlia (2014), on hi ha onze equips competint en una lliga regular de la Federació Italiana de Natació Paralímpica i en la que participen persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial. Jordi Alonso i Xavier Llordella, dos dels tres impulsos del projecte a Catalunya -el tercer és Gabriel Villarubia- pretenen conformar una base d’esportistes estable que permeti donar continuïtat a l’activitat, garantir l’accessibilitat als equipaments i organitzar esdeveniments d’àmbit català i nacional. Com la Lliga Catalana Danfoss, que va començar la setmana passada. «La predisposició que ens hem trobat per part del GEiEG i Grup Mifas ha estat increïble i només li demanaria a tothom que ho aprofités», remarcava Llordella. A Girona, no existeix cap reclam millor que el GEiEG per dur-ho a terme.

El president de l’entitat gironina, Francesc Cayuela, va presumir del compromís demostrat des de fa més de vint anys. «Tothom té dret a fer esport i hem de posar tots els mecanismes i els mitjans necessaris per fer-ho realitat, aquest projecte és l’evidència que hi ha gent implicada». El president de Grup Mifas Albert Carbonell, també tenia motius per a somriure. «És molt important que entitats esportives com el GEiEG tinguin la mirada oberta i impulsin aquest tipus d’accions. Fins que no me la van explicar, no m’havia plantejat que aquest esport també fos accessible», va comentar, esperançat perquè sigui realitat com més aviat millor. ‘Waterpolo Ability’ pretén contribuir a la normalització i socialització de les persones amb discapacitat. Actualment, a la província de Girona hi ha 31.000 persones amb alguna discapacitat física.

El rugbi, consolidat

Amb aquesta iniciativa, el Grup Excursionista i Esportiu Gironí avança en el seu objectiu per fer l’esport accessible per a tothom, ampliant l’activitat de la secció d’esport adaptat més enllà de l’atletisme, l’activitat aquàtica o el rugbi. Aquesta última ha consolidat, des de fa més d’un any i conjuntament amb la Fundació Ramon Noguera, un grup de rugbi ‘Mixed Ability’ que entrena tots els dissabtes (11h) als equipaments de Palau.