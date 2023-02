El CPA Olot ho ha tornat a fer. Les garrotxines han revalidat el títol provincial per tercer any consecutiu amb "No em vinguis amb cuentus", una coreografia sobre l'empoderament de les princeses que no necessiten un príncep blau per sentir-se reines. Una mostra d'habilitat, tècnica, coordinació i figures de gran dificultat que ha obtingut una puntuació fregant l'excel·lència, de 41,58. Les vigents campiones territorials passen així per davant del CPA Girona, que amb "Deixa'm viure" ha segellat una segona posició molt ajustada, amb una puntuació de 39,78.

Fontajau ha embogit després de l'actuació del CPA Girona. Una coreografia molt visual sobre la importància de deixar viure les mosques, amb un attrezzo molt cridaner i un final per emmarcar amb una patinadora volant sobre una catifa de flors. Una mostra amb molt de ritme i precisió que ha permès a les gironines gaudir sobre la pista i regalar una autèntica mostra de bon patinatge, recompensada amb una molt bona puntuació -39,78 punts-, la més alta de la jornada fins al moment. Les gironines, però, s'han quedat amb el títol a tocar, perquè just després, el "No em vinguis amb cuentus" de l'Olot ha tornat a fer vibrar el pavelló i ha acabat per assolir una puntuació superior, per només dos punts -41,58- que els hi ha donat el lideratge en la categoria de xou gran, on també han competit el Maçanet i el Celrà.

La cita amb el patinatge gironí, però, havia començat molt abans, amb els grups de xous petits -i també esquitxada per algun endarreriment amb motiu del nou sistema de puntuació-. El primer lideratge de la tarda ha estat pel Figueres, que amb "Tears of the Children" ha emplenat la pista amb una coreografia molt dinàmica sobre les pors dels més menuts a l'hora d'anar a dormir. Ha passat així per sobre a l'Olot que, amb una actuació reivindicant la importància d'aixecar-se després d'una caiguda, s'havia situat líder fins al moment. Una categoria, la de grups de xous petits, en la qual també han competit GEiEG, Cornellà, Llagostera, Cassanenc, Gerunda i Bescanó.

Abans del plat fort, amb els grups de xou gran, que serien els encarregats de tancar la jornada, ha estat el torn dels xous júnior, on també ha triomfat el CPA Olot amb "Soc Jo", una escenificació de la bruixa de la Blancaneus -amb el mirall i pomes inclòs-. Una tarda gairebé rodona per l'Olot en totes les categories. Llagostera, Bescanó, Fornells, Figueres i Guixolenc també han competit amb xous júnior.

En total, una nova mostra de patinatge gironí a Fontajau per gaudir de l'estrena de les noves coreografies dels principals grups de la província de la mà d'un total de 18 actuacions.