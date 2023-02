Només el Barça i el Madrid han fet més gols que el Girona

L‘afició del Girona va sortir flotant de Montilivi. «Això és mai vist», deien alguns seguidors que se’n feien creus de la golejada que acabava de clavar el Girona a l’Almeria. El 6-2 final fins i tot es va quedar curt veient l’enorme superioritat dels de Míchel respecte un rival que, ahir, no va competir. I és que el Girona va perdonar un bon grapat més d’ocasions per ampliar encara més l’avantatge. Ningú es queixarà. Sí que a Míchel no li van agradar els dos gols encaixats, però es poden perdonar en un dia com ahir. L’altra dada que va deixar la nit és la que diu que, ara mateix, només el Barça i Reial Madrid han fet més gols que el Girona a la Lliga. El conjunt gironí se situa doncs com el tercer màxim golejador de Primera Divisió amb 33 gols a favor. Els gironins superen, amb els sis d’ahir, els 30 de l’Atlètic de Madrid i els 31 de la Reial Societat i l’Athletic Club. Només el Madrid (44) iel Barça (43) han aconseguit marcar més gols que el conjunt de Míchel. Paraules majors. A més a més, l’average general queda a zero moltes jornades després.

El partit d’ahir també va permetre Castellanos reconciliar-se amb el gol i marcar el seu cinquè gol de la temporada. L’argentí no és el màxim golejador de l’equip perquè aquest honor correspon a Cristhian Stuani que, amb el d’ahir, va marcar el seu sisè del curs. Curiosament, els sis gols van ser anotats per sis jugadors diferents. Riquelme va marcar el seu quart de la temporada i Iván Martín, el tercer. Per la seva banda, per a Javi Hernández i Tsygankov es van estrenar com a golejadors amb la samarreta del Girona. L’ucraïnès ho va fer el dia que també estrenava titularitat.