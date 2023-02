Triomf «in-extremis» del Quart davant el Moncayo en la lluita per la permanència (80-78), ja que ara gironins i aragonesos estan empatats amb sis victòries. El Quart va dominar gran part dels primers 20 minuts però al descans el marcador reflectia un ajustat 43 a 41.

El duel es va complicar pels gironins al tercer període amb un parcial de 0 a 8 que donava un coixí de 6 punts als saragossans. El Quart va mantenir el cap fred i va aconseguir capgirar el resultat per arribar al tram final per davant. No obstant, el Moncayo va reaccionar i es va arribar a posar un punt per sobre (72-73). Un nou bon moment permetia al Quart tornar a respirar (78-73), però els visitants no es rendien i equilibraven el duel amb un parcial de 0 a 5 (78-78). A falta de 34 segons, el Moncayo va fer una falta que donaria dos tirs lliures a Capell que no va fallar. En l’última possessió, els aragonesos van fallar un triple que dóna vida a un Quart en la lluita per evitar jugar el play-off de permanència.

Victòria heroica del Quart després de dues pròrrogues

En un partit encara més èpic i de màxima igualtat, el Bisbal Bàsquet va tombar l’Alfindén després de dues pròrrogues (98-101), mentre que el Bàsquet Girona B no va poder derrotar un superior Palmer Mallorca (73-86). Amb aquests resultats, el Bisbal se situa quart i supera els gironins en la classificació.