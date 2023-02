Faustine Parra és, en una temporada marcada per les lesions, una de les bones notícies de l’Spar Girona. La base francesa, incorporada a l’estiu procedent del GEiEG de Lliga Femenina 2, ha crescut a l’equip en l’any del seu debut plenament professional i cada cop té més confiança per part de Bernat Canut. A més acredita un 46’5% d’encert en triples, els tercers millors números del rànquing de la lliga, només per darrere de Carleton (Avenida) i la seva companya a Fontajau Rebekah Gardner.

«El triple és una especialitat meva, però he de fer més coses», assegura la jugadora francesa des de Salamanca, on l’Uni s’ha quedat concentrat, després de perdre-hi diumenge en lliga, a l’espera del duel d’Eurolliga de demà. «Ho vaig treballant, i a vegades em quedo després dels entrenaments a practicar triples amb la Shay (Murphy) o en dies de festa em dedico a millorar la tècnica individual», relata la base, que considera que un dels seus forts, la defensa, també ha de seguir creixent: «un bon atac comença per una bona defensa», rebla.

Parra té el seu record de triples en un partit en un 7/12 que va firmar la temporada passada amb el GEiEG a Melilla en l’estrena en la fase d’ascens contra l’Arxil (va acabar amb 31 punts anotats). Aquest any a la Lliga Femenina ja n’acumula 20. Tot i ser un dels seus forts, assegura que no ha sigut fins la seva arribada a Girona, primer al GEiEG i després a l’Uni, que ha millorat en aquest aspecte. Segons apunta Parra «aquí potser tinc més llibertat i els tècnics em diuen que si tinc el tir i ho veig clar, que no m’arrugui».

Sobre el partit de diumenge contra el Perfumerías Avenida la jugadora francesa va dir que «hi vam arribar amb baixes i un equip curt però ho vam donar tot i vam estar a punt de guanyar». Preguntada per si ja va anar bé que el darrer tir de Tolo, que hauria forçat la pròrroga, no entrés per evitar el desgast d’un altre temps extra i la possibilitat de deixar escapar l’average, la base no amaga que «sempre volem guanyar, però és veritat que d’aquesta manera vam evitar la fàtiga d’un altre temps extra i el risc de no mantenir l’average».

Demà a Würtburg Parra espera «un partit totalment diferent» i recorda que malgrat les baixes aquest Spar Girona està capacitat per guanyar i plantar-se als quarts de final de l’Eurolliga. «Contra el Sopron érem vuit i les vam superar a Fontajau», recorda, segura que «hem demostrat durant tot l’any que podem lluitar contra qualsevol rival». Faustine Parra està convençuda que els dos equips plantejaran canvis tàctics: «nosaltres haurem de veure què ens va funcionar i què hem de fer per millorar i mirar de sorprendre les rivals», subratlla.

Parra assegura que està «supercontenta» amb la seva participació aquest any a l’equip gironí i que ser tercera en el rànquing de triples «és un orgull, tot i que sé que encara em queda molt per aprendre i al costat tinc les millors companyes pera fer-ho».