Tres setmanes han tingut els clubs per perfeccionar les seves coreografies i intentar mostrar la seva millor versió al Campionat Català de grups de xou que va s'ha celebrat a Granollers. I el CPA Girona hi ha anat amb els deures fets. L’equip de Nuri Soler i Dèlia Valentí ha triomfat amb una puntuació de 40,06 per la coreografia «Deixa’m viure» i va sobrepassar al seu etern rival, el CPA Olot, que havia començat la temporada de la millor manera coronant-se al territorial.

«Em veus i em vols eliminar. No oblidis que soc necessari». Aquest és el missatge que defensava el CPA Girona amb la seva actuació «Deixa’m viure», que va quedar en segona posició al provincial gironí. Un elogi als insectes pol·linitzadors amb una execució impecable, amb figures i elevacions molt difícils, molta precisió en els moviments i una gran figura final amb una patinadora enlairada envoltada de flors. Tot plegat, una aposta que va permetre a les gironines endur-se una puntuació de 40,06, superior a l’obtinguda a Fontajau en la primera mostra de la temporada, i superior també a la que va obtenir minuts després la de l’equip de Ricard Planiol.

El CPA Olot va sortir a la pista just després, amb la pressió de conèixer la valoració de les gironines. Les garrotxines van tornar a posar el públic dempeus amb el seu «No em vinguis en cuentus», una proposta reivindicativa aclamant que «les princeses no necessiten un príncep blau per sentir-se com una reina», i que quedava ben exemplificat amb un moviment de gran dificultat en el qual totes les patinadores, una rere l’altre, saltaven els dos prínceps estirats a terra com a símbol de la seva autonomia per acabar rebutjant la sabata -fent referència al conte de la Ventafocs- per coronar-se com a reines al tron. Una coreografia original, amb molta tècnica de grup i moviments amb velocitat i precisió, que va veure’s tacada per un parell de caigudes -amb una afectació mínima a l’actuació- que, en una competició tan ajustada, les va obligar a conformar-se amb una puntuació de 38,23 i una segona posició.

«Al provincial vam veure que podíem competir. Estem molt contentes perquè s’ha vist la feina que hem fet» Nuri Soler - Entrenadora del CPA Girona

«No ha estat l’actuació que esperàvem i els errors tenen un preu. Aquesta vegada no ens tocava i és just» Ricard Planiol - Director tècnic i artístic del CPA Olot

El podi de grups de xou gran el va completar el Tona i els altres dos equips gironins, el Celrà i el Maçanet, van aconseguir classificar-se per l’estatal en cinquena i sisena posició respectivament. El Maçanet, precisament, va protagonitzar un dels moments més agres de la jornada, amb una aparatosa caiguda durant l’actuació -que feia referència a la mala vida dels nens en un orfenat- que va obligar a una de les patinadores a retirar-se a mitja coreografia per una lesió al genoll esquerre.

Abans del plat fort, amb els grups de xou gran, va ser el torn dels grups de xou petit, on el Tona, que venia de ser campió del món a l’Argentina i bronze a l’europeu, es va imposar per mil·lèsimes (39,90) al Cunit, que va quedar segon (39,76). Dels equips gironins, Figueres, Olot i GEiEG -en cinquena, sisena i setena posició respectivament- també van classificar-se pel Campionat d’Espanya.