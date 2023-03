L’Uni feia temps que arrossegava a l’esquena una motxilla plena de problemes i contratemps de tota mena. La greu lesió de María Araújo la setmana passada a Salamanca va ser la gota que va fer vessar el vas i va provocar que tot esclatés tres dies després en el partit contra el Jairis a Fontajau. Exhaust i deprimit, l’equip es va fondre en un partit en què tot va sortir malament i es va acabar convertint en un despropòsit amb les expulsions de Bernat Canut i, fins i tot de l’speaker del pavelló. Una derrota clara, dolorosa i inesperada (58-76) que va fer que Canut reconegués al final del partit que l’equip havia «tocat fons».

La competició, tanmateix, no s’atura i aquesta tardal’Uni ha fet les maletes cap a Lugo on demà al vespre (1/4 de 8) té una revàlida per capgirar la mala dinàmica (cinc derrotes contra Jairis, dos cops amb el Perfumerías Avenida, Mersin i València i només una victòria contra el Gran Canària, en sis partits). Ho fa després d’un parell de dies de desconnexió i d’una setmana neta d’entrenaments per preparar el partit. «Ens ha anat bé per no acumular fatiga. Refrescar la ment i les cames és el primer pas per intentar posar la primera pedra després de tants d’infortunis», deia aquesta tarda el tècnic.

«Ens hem de començar a adaptar al nou estat de la plantilla». L’expedició gironina ha viatjat cap a Lugo amb nou jugadores, entre les quals Mar Ibern, del filial. No hi són, òbviament, les lesionades de gravetat al genoll, Nora Galve, Irati Etxarri i María Araújo, ni tampoc Binta Drammeh, encara amb problemes físics. Sí que hi serà, per contra Ornella Bankolé, el darrer fitxatge, i que Canut espera que aporti oxigen a un equip que, contra el Jairis, va semblar ofegat. «Les circumstàncies ens han de motivar per tot el que ens ve per davant. No és el darrer partit de la temporada i, per tant, només podem fer que créixer. Hem de saber sortir de les adversitats», subratlla el tècnic. El lleidatà admetia que l’Uni passa per un mal moment anímic i de resultats. «Tothom sap que estem en una situació que no és fàcil de gestionar, però sempre és millor fer-ho amb un somriure i motivats que no pas mirant allò que és dolent».

Pel que fa al partit, Canut confia que l’Uni recuperi l’esperit competitiu i sigui capaç de trencar aquesta dinàmica perdedora. «L’important des del començament serà retrobar-nos amb sensacions positives que ens augurin que el partit pot anar bé», deia. El de la Seu d’Urgell avisa que a l’Uni l’espera un partit «molt dur» contra un rival que «sap que estem en un moment difícil». En aquest sentit, Canut assenyala el poder sota el cèrcol de les jugadores de l’Ensino. «Tenen cinc pivots i a Roundtree la fan servir de tres. Per això treuen molts avantatges físics de pilotes interiors amb Giomi i Miller, també».