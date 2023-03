Se li està fent pujada el moment actual de la competició a l’Spar Girona. El sac de males notícies no deixa d’emplenar-se dia rere dia i les gironines no tenen més remei que digerir-ho tot, plantar cara i sortir-ne més fortes. A les lesions de les darreres jornades, se suma ara la baixa de Bernat Canut -demà i també al següent partit contra l'Euskotren- per l'expulsió del passat cinc de març en el partit contra el Jairis. Laura Antoja assumeix així el repte de posar-se al capdavant de la banqueta gironina per treure’n la millor versió durant la visita a Fontajau del Tenerife (18.10h), cuer de la categoria, ja descendit.

«És una pedra més. No tenim més remei que seguir treballant i amb força», reconeix Antoja. «Si en ve una més, serà una altra que haurem d’afrontar. La situació ens està desgastant molt, però volem pensar que hi haurà un final del túnel i les coses aniran a millor. Les jugadores estan treballant molt bé, estan implicades amb el club, i les hem de mimar i potenciar. Hem de seguir endavant», afegeix l’assistent de Canut, que no és la primera vegada que es queda al capdavant de l’equip -sí, però, des que Canut està a la banqueta-. Ja ho va fer a finals de gener del 2022, quan va debutar a la banqueta gironina, a Eurolliga, contra el Gdynia i el Dynamo de Kursk, després de donar Albert Julbe positiu per Covid-19, i de forma momentànea en un parell de partits de Lliga després de rebre Julbe la doble tècnica.

Aquesta vegada, ho farà agafant el relleu de Bernat Canut, a qui el Comitè Nacional de la Competició ha sancionat amb dos partits -aquest contra el Tenerife i el proper contra l'IDK Euskotren- pels esdeveniments ocorreguts el passat 5 de març durant el partit contra el Jairis, on també va acabar expulsat l’speaker del club i pels quals el Comitè també ha dictaminat una sanció econòmica.

Tot i haver guanyat el darrer partit contra el Lugo (58-72), Antoja assumeix el lideratge en un moment realment complicat per l’equip, arrossegant les baixes d’Araújo, Etxarri i la més recent, la de Bankolé, l’eliminació de la competició europea i a l’espera de l’inici de la Copa de la Reina. «Intentaré llegir el millor possible el que va passar en el partit per ajudar a les jugadores a fer el pas endavant que requereix el moment. Hem de mantenir la intensitat, la concentració i les ganes que les coses surtin bé. En el dia a dia, això s’està fent i crec que els caps de setmana són el resultat del treball diari», assegura Antoja.

Respecte al rival, l’UniGirona rep al Tenerife, l’equip cuer de la categoria, que, a més, acaba de perdre una peça clau de l’equip, Aisha Sheppard, rumb a la WNBA dels Estats Units, deixant un bagatge de 16 punts de mitjana en els 25 partits disputats i esdevenint la màxima anotadora de l’equip i la quarta de tota la Lliga Endesa. «Per nosaltres és una bona notícia, perquè ha estat el puntal de l’equip i un punyal anotador», valora Antoja.

Així i tot, les illenques venen de retrobar-se amb la victòria contra l’Euskotren (72-67) i Antoja considera que la seva ubicació a la taula pot fer que arribin «tranquil·les» a Fontajau i amb l’ambició de «revalorar-se»: «Intueixo que les jugadores no vindran a passejar-se per la pista, sinó a revalorar-se. No han aconseguit encaixar, han tingut molts problemes i el seu joc col·lectiu no acaba de ser del tot ric, però individualment tenen jugadores amb molt nivell».

Així doncs, la visita del Tenerife és una oportunitat d’or per les gironines per guanyar autoestima i demostrar que, com diu Antoja, amb força i treball poden ser més fortes que les adversitats.