El ciclista australià Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha guanyat la quarta etapa de la Volta a Catalunya, disputada entre Llívia i Sabadell sobre 188,2 quilòmetres, sent el més fort d'un esprint net i en una jornada en la qual Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha mantingut el lideratge.

A Kaden Groves li agrada Catalunya. En concret, li encanten Perpinyà (en la històrica Catalunya Nord, a França) i Sabadell, ciutats en les quals ha guanyat el 2022 i 2023, respectivament, aquest gegant australià que també va guanyar una etapa en La Vuelta 22, en el Cabo de Gata.

Aquesta vegada no hi ha hagut lluita al capdavant entre els dos primers de la general; l'encara líder Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sí que ha fet un esprint per a ser quinzè, però Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) no li ha buscat les pessigolles i ha entrat en la 26a posició. Bryan Coquard ha estat segon, amb Corbin Strong tercer i Jon Aberasturi, el millor espanyol, setè.

Sí que es preveu lluita, qui sap si la decisiva, entre tots dos en la jornada de divendres, en una cinquena etapa amb final en l'alt de Lo Port, una pujada de 8,6 quilòmetres al 8,8% que bé podria ser, sent el tercer final en alt d'aquesta Volta a Catalunya, el jutge definitiu per a uns Primoz Roglic i Remco Evenepoel encara empatats amb el mateix temps.