La tensió s'ha palpat sobre la pista des del primer moment. Era «una final», com assegurava Ramon Benito abans del partit. Després d'oportunitats per ambdós equips, ha estat el Voltregà qui ha obert la llauna, en una contra, quan quedaven 9 minuts per tancar la primera part, amb una acció d'Eric Vargas que ha aprofitat un refús de Llaverola per posar al seu equip per davant (0-1). Al Garatge Plana no li ha faltat agressivitat, però si encert, amb una de Biel Nadal que, fins i tot, ha intervingut l'àrbitre per aclarir que la pilota no havia entrat.

Després del descans, Litus ha desaprofitat una oportunitat d'or, de penal, per igualar el marcador, però poc després, quan quedaven quatre minuts pel final del partit, Marc Vázquez ha aprofitat una passada de Moi Aguirre per empatar el partit (1-1). Sense temps de reacció, però, Teixido ha tret suc d'una falta anotant el gol definitiu (1-2) i el Girona no ha pogut fer res per esquivar la patacada.