El mal moment esportiu del Bàsquet Girona, que encadena sis derrotes en els últims set partits, ha provocat l'arribada d'un reforç per afrontar la recta final de la temporada. Amb la permanència encarrilada (els gironins tenen tres triomfs de marge sobre el Betis, que marca el descens, a falta de 10 jornades), ara falta certificar-la i per ajudar a fer-ho s'ha incorporat l'escorta americà John Jenkins (Hendersonville, Tenessee, EUA, 1991). El nou jugador del Girona, de 193 centímetres, arriba procedent del G-League Ignite, de la G-League nord americana. Durant aquesta campanya, Jenkins ha disputat 34 partits, anotant 17,7 punts, capturant 2,1 rebots i repartint 2,3 assistències per partit. Destaca el seu potencial des del tir de tres punts, amb una mitjana de 3,2 triples en 7,8 intents per partit, un 40,9% d’encert. Precisament l'amenaça exterior és un dels grans punts dèbils de l'equip aquesta temporada i amb Jenkins el club espera corregir-ho.

L'escorta ja sap el que és jugar a l’ACB: la temporada 2017-18 la va disputar amb el San Pablo Burgos i la 2020-21 va formar part de Bilbao Basket. El nou fitxatge del Bàsquet Girona també té experiència a l’NBA, on ha disputat 175 partits repartits entre Atlanta Hawks, Dallas Maveriks, Phoenix Suns, Washington Wizards i New York Knicks. A més, ha estat jugador de la selecció dels Estats Units en les últimes finestres FIBA. Es preveu que arribi a Girona aquesta matinada i està pendent de passar la revisió mèdica amb els serveis mèdics del club. Tot plegat determinarà si pot debutar diumenge a Múrcia o cal esperar a l'altra cap de setmana amb la visita clau del Fuenlabrada a Fontajau. ✅ 𝝝𝗙𝗜𝗖𝗜𝝠𝗟 | @JohnnyCashVU23 és nou jugador del Bàsquet Girona. Benvingut a Fontajau, John! 👋 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 30 de marzo de 2023