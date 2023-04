El FC Barcelona ha exigit aquest dilluns la dimissió del president de LaLiga, Javier Tebas, per haver enviat a la Fiscalia un escrit a la causa sobre els pagaments del club blaugrana al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, en què implicava erròniament dos expresidents de l'entitat blaugrana, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell.

L'entitat catalana ha emès un comunicat en què reacciona a la informació publicada per La Vanguardia sobre el document manuscrit de l'exdirectiu del Barça Josep Contreras, ja mort, que Tebas va presentar a la Fiscalia i al qual va tenir accés en estar aquest investigat en l'anomenat cas Soule, en què LaLiga exerceix com a acusació particular.

Però segons 'La Vanguardia', la família de Contreras ha aclarit que la veritable identitat de les persones esmentades al document no té res a veure amb els expresidents del Barça.