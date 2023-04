El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha assegurat aquest dilluns que el cas Negreira, que involucra el FC Barcelona pels pagaments a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, és «de les coses més greus» que diu haver vist en el futbol, i ha recordat que per a l’organisme «res ha prescrit».

«No puc fer comentaris directament sobre això per dues raons. En primer lloc, perquè tenim un comitè disciplinari independent. I, en segon lloc, perquè no he tractat aquest assumpte en detall. No obstant, puc dir que me n’he informat i la situació és summament greu. Segons la meva opinió, una de les més greus en el futbol que he vist», ha assegurat Ceferin en una entrevista al mitjà eslovè Ekipa SN.

El dirigent de l’organisme europeu ha reconegut que el cas «està prescrit» a nivell de LaLiga, així que «no pot tenir conseqüències competitives» a nivell domèstic. No obstant, Ceferin va recordar que el cas Negreira sí que podria tenir efectes negatius per al FC Barcelona en l’aspecte esportiu.

Denúncia de la fiscalia

La comissió d’Ètica i Disciplina de la UEFA va anunciar el 23 d’abril passat l’obertura d’una investigació al FC Barcelona per una «possible violació» del marc legal de l’organisme europeu arran del cas Negreira, pel qual el Barça va portar a terme pagaments per valor d’uns 7,5 milions d’euros entre el 2001 i el 2018 al llavors vicepresident del CTE.

El cas també està sent investigat per la Fiscalia Anticorrupció espanyola, que va presentar denúncia contra el FC Barcelona i els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu per presumpta corrupció pels pagaments que el club hauria fet a Negreira. La denúncia apunta possibles delictes de corrupció en els negocis en l’àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil.