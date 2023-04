El Bàsquet Girona és el pitjor equip de l'ACB de les darreres cinc jornades

El Bàsquet Girona no aixeca cap i encadena cinc jornades consecutives perdent, el pitjor registre actual d'un equip de l'ACB juntament amb el Fuenlabrada. Precisament, diumenge a Fontajau s'enfrontaran tots dos equips, en el qual serà la prova definitiva per al conjunt d'Aíto García Reneses, que no pot permetre's el luxe de tornar a ensopegar.

La derrota de diumenge a Múrcia va ser el reflex d'un equip que no troba solucions. I no és el primer dia que li passa. Perquè la dinàmica de cinc derrotes seguides, si s'amplia el calendari, augmenta a set derrotes dels darrers vuit partits. Hem passat d'un Bàsquet Girona amb capacitat de seducció i un ull posat a una part relativament còmoda de la classificació, a un Bàsquet Girona que, sense tenir urgències greus perquè el coixí adquirit en el seu dia no li ho permet, més que frenar de cop, comença a anar enrere.

Per trobar l'última victòria dels d'Aíto cal remuntar-se a l'11 de febrer, en la visita de l'Obradoiro (93-76). Abans, l'equip ja havia perdut contra el Barça (73-84) i el Breogán (92-70), en un parell de tastets de tots els mals símptomes que s'han anat desenvolupant després. Accentuats, esclar, per l'aturada de seleccions i la Copa del Rei. Una aturada que Aíto ja va maleir en públic i que, segurament, encara maleeix en privat. I és possible que tingui raó, de fet.

L'Unicaja, campió de la competició (94-70), València (75-79), Bilbao Basket (84-77), Manresa (79-86)i UCAM Múrcia (102-79) han ensenyat, una setmana rere l'altra, les mancances que col·lecciona un equip que havia arribat a meravellar amb una immensa ratxa de triomfs no fa pas tant. Els jugadors del Bàsquet Girona, però, volen estripar aquest moment tan aviat com sigui possible, i la primera oportunitat serà diumenge amb el Fuenlabrada, un altre conjunt que no està per tirar coets: és el cuer de la competició, amb només tres triomfs, mentre que els gironins en tenen vuit i un marge de tres respecte a l'altre conjunt que ara mateix baixaria de categoria, el Reial Betis.