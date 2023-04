Més de 7.000 participants dels cinc continents inauguren el MICFootball

Un dels dies més bonics del MICFootball, l'acte d'inauguració, ja és aquí. Dimecres a la tarda l'estadi de Vilatenim s'omplirà per l'estrena del torneig més prestigiós de les comarques gironines, que afronta l'edició 21 amb la il·lusió del primer dia. A dos quarts de cinc, el Reial Madrid i l'Albion San Diego (Estats Units), en categoria U12, donen llum verda a una competició que s'acabarà diumenge. Entremig, partits i partits plens d'històries, somnis i, per què no, alguna llàgrima. La desfilada amb els abanderats dels equips participants, els parlaments de les autoritats i el reconeixement del guanyador de l'onzena edició del Premi Dani Montesinos, l'estudiant Oscar Ollero Santiago, serà a tres quarts de sis. El Barça-Mercantil de categoria U14 i l'actuació del grup de dansa urbana Dance Me donaran continuïtat a un projecte que engloba a més de 7.000 participants dels cinc continents, repartits en 344 equips procedents de 33 països. La jornada també es podrà seguir en directe per Esport3.