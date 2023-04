"Insisteixo sempre en el mateix, hem vist que en alguns partits juguem bé, però arriba un punt en què ens bloquegem. Hem d'estar concentrats i no pensar abans de començar de si guanyarem o no. El que hem de fer, és fer-ho bé. El públic ens pot ajudar, perquè la nostra intenció és guanyar i no bloquejar-nos", comenta l'entrenador del Bàsquet Girona, Aíto García Reneses, abans del duel de diumenge a Fontajau contra el cuer, el Fuenlabrada. "Els equips no s'adormen, ells han fitxat quatre jugadors nous, no són els mateixos de la primera volta. Estic convençut que competiran bé; però hem d'intentar fer-ho millor amb les nostres armes".

Quines són, aquestes armes? "Són qüestions mentals i de bàsquet, una barreja. En el qual més poso l'èmfasi és en el fet de mantenir la concentració i la intensitat. Perquè és cert que en els darrers partits no hem sabut fer trenta minuts bons. Un pot pensar que és una cosa psicològica, però jo els dic: ataca el millor que sàpigues, defensa el millor que sàpigues, fes un bon balanç defensiu. Hem de respondre en cada acció". Respecte al darrer fitxatge, Jenkins, comenta que "ens pot ajudar en tot. Necessitarà adaptar-se i conèixer com volem jugar, però ens ajudarà".

L'evolució de l'equip gironí sembla estancada. "Al principi ho fèiem malament i després vam arribar a fer-ho molt bé. Ara sembla que no ens hem consolidat. Sincerament, arribarem fins a on podem. Asseguro que entrenem bé, però juguem bé pocs minuts. Aquest és el punt clau", manté Aíto, que en principi tindrà a tota la plantilla disponible ("hi ha un jugador amb molèsties, però no diré qui per no donar pistes") i al qual li han preguntat si es veia a Fontajau la temporada vinent. Entre rialles, va tirar pilotes fora. "No estic per respondre a aquesta pregunta. L'únic que m'interessa és que l'equip millori".

"Actitud i energia"

Eric Vila defensa que "després d'una dura derrota estem responent bé. Estem treballant bé durant la setmana, però aquest discurs no serveix de molt als partits. Hem de donar-ho tot, voler-ho més que el contrari. Si no la feina que fem no es reflecteix en els resultats. Ens agrada treballar, però hem de voler-ho més sobre la pista". El gironí diu que no hi ha ni preocupació ni pressió davant la mala ratxa de resultats. "No, perquè entenem que no estem oferint el nivell que podem donar. I com sabem que podem fer-ho, no ens preocupa. Ara, ho hem de fer. A tots ens hauria agradat anar més amunt a la classificació i en un moment del curs ho vam tenir. Potser el que hi ha hagut és decepció per no arribar-hi".

El Fuenlabrada s'intueix el rival ideal per a tornar al camí del triomf. "Però s'ha de jugar, eh. I voler guanyar, perquè l'actitud i l'energia seran els factors determinants. Haurem de trobar el nostre joc, però sobretot posar-hi actitud", comenta Vila, que també ha parlat de Jenkins. "Ja li hem recomanat algun lloc de Girona. Té experiència i sap al qual ha vingut, se'l veu centrat. Segur que el període d'adaptació és curt, amb la trajectòria i professionalitat que llueix".