John Jenkins està disposat a ser el revulsiu que necessita el Bàsquet Girona. L’escorta americà, que tot just va arribar divendres a Fontajau, continua treballant a les ordres d’Aíto i debutarà diumenge contra el Fuenlabrada. És, aquest sí, un partit on no es pot fallar, perquè aquesta temporada el Girona ja ho ha fet massa cops. Tombar el cuer permetria tallar la sagnia de les últimes cinc derrotes seguides i, el més important, acostaria molt la permanència. Perdre contra un rival directe pràcticament enfonsat a la LEB Or deixaria encara més tocat un vestidor ple de dubtes.

«Vinc per anotar i liderar. Faré el que l’equip necessiti», assegurava ahir Jenkins, reclutat per Marc Gasol a través d’un missatge d’Instagram: «em va escriure, i com que jo no tenia res a fer perquè ja havia acabat a la G-League li vaig dir que sí, que els podia ajudar». El nord-americà té molt bons records de l’ACB gràcies a les seves etapes a Burgos i Bilbao i això també el va ajudar a decidir-se ràpid: «a Espanya hi he jugat algunes de les meves millors temporades», confessa.

En aquest sentit, Jenkins afegeix que «la meva experiència a l’ACB és molt interessant, és una lliga molt competitiva i em sembla un honor poder-hi tornar a jugar». Jenkins no es va mostrar excessivament preocupat per la mala dinàmica de l’equip perquè segons ell «he estat en altres equips amb mals resultats o a prop del descens i quan es torna a guanyar tornen a entrar a la roda». Arriba a Girona, a més a més, carregat d’ambició: «només vull guanyar partits».

Una de les característiques principals de John Jenkins és ser un acreditat triplista. Ha d’elevar, per tant, els minsos percentatges de tir que acredita fins ara l’equip d’Aíto. El nord-americà no amaga que és un shooter (tirador) i que ve per «anotar i liderar», però també diu que pot aportar més coses a l’equip. «En Marc i l’Aíto m’han demanat que sigui jo mateix, que faci el meu joc, i per això estic treballant. Puc aportar tir, anotació, visió de joc...». El nou escorta del Girona vol aprofitar l’oportunitat de tornar a l’ACB per «mostrar les meves habilitats» i tot i admetre que «en aquesta lliga és molt complicat guanyar» té l’ambició d’ajudar el seu nou equip a refer-se a la classificació.

Jenkins posarà la seva experiència NBA (Atlanta Hawks, Dallas Maveriks, Phoenix Suns, Washington Wizards i New York Knicks) al servei del Girona a partir de diumenge. Arriba procedent del G-League Ignite, de la G-League nord-americana. També ha jugat a China ( Jiangsu Dragons), Israel ( Hapoel Eilat) i França ( BCM Gravelines), i al Burgos i al Bilbao de l’ACB.