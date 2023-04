Quan es defineix el calendari a l’estiu és habitual posar el focus en aquells partits que poden ser claus per assolir l’objectiu que es marca un equip a principis de temporada. I el Bàsquet Girona-Fuenlabrada d’aquest diumenge, per pressupost, trajectòria i plantilla d’ambdós clubs, era un matx que clarament olorava a lluita per la permanència.

Però més que un duel directe per no baixar a la LEB, es preveu una batalla per ressuscitar -mai millor dit en aquesta data- i treure l’orgull davant l’adversitat. Ara bé, tot i que a nivell de sensacions i pels últims resultats les dinàmiques de gironins i madrilenys són comparables, els dos conjunts encaren d’una forma molt diferent aquest últim mes i mig de competició.

Mentre que el Bàsquet Girona només necessita un parell de victòries per assegurar virtualment una permanència que continua estant encarrilada tot i les últimes ensopegades, els de les afores de Madrid tenen gairebé els dos peus a la segona categoria del bàsquet espanyol i es juguen retardar tot el possible un fatídic desenllaç que sembla irreconduïble i que es podria certificar matemàticament en poques jornades.

En clau gironina, més enllà d’evitar patiments inesperats, l’objectiu ha de ser retrobar-se amb els signes d’identitat que van donar una embranzida a l’equip en el mes anterior a les finestres FIBA i, per això, serà clau guanyar confiança en el llançament i fortalesa mental en els moments complicats de partit.

En aquest sentit, qui pot ajudar és el nou reforç, John Jenkins, que previsiblement debutarà avui amb l’elàstica gironina. El nord-americà, amb experiència a l’ACB després del seu breu pas per Burgos i Bilbao, ha d’exercir el rol específic de tirador que fins ara no hi havia en la plantilla i que ha hipotecat les opcions de lluitar per la victòria en diversos partits.

Els números del de Tennessee en els 23 compromisos que va disputar amb els bascos la temporada 2020-2021 avalen el seu fitxatge i són realment esperançadors. En més de 25 minuts de joc, va signar 12,6 punts per partit i un excel·lent 42% en triples tenint en compte el seu alt volum de llançament (6,5 triples intentats de mitjana). De fet, va ser una peça fonamental en la permanència in-extremis dels bilbaïns assolida l’última jornada.

Un equip desmantellat

El Fuenlabrada, que no coneix la victòria en ACB des de principis de novembre del 2022, es va veure afectat fa uns mesos per la marxa de jugadors importants com Clevin Hannah, Jeremy Senglin i Dusan Ristic -suposadament per problemes econòmics de l’entitat- que van debilitar molt la plantilla. La direcció esportiva es va veure obligada a reconstruir l’equip a contrarellotge però el rendiment dels nous fitxatges no està sent suficient. Una de les noves incorporacions ha estat el pívot Keanu Pinder, la referència dels madrilenys amb gairebé 20 punts de mitjana. En la línia exterior, destaquen jugadors amb capacitat anotadora com Prince Ali i Lasan Kromah, i també caldrà vigilar de prop el consolidat director de joc, Jovan Novak, i el físic del veterà Christian Eyenga.

A nivell estadístic global, els de les afores de Madrid són especialment dèbils en l’aspecte defensiu, sent l’equip que més encaixa amb 92 punts per partit.

Amb un ull a Sevilla

A la mateixa hora del Bàsquet Girona-Fuenlabrada, el Betis rebrà la visita del Tenerife. Una victòria gironina combinada amb una derrota bètica donaria un marge de quatre victòries als d’Aíto amb la zona de descens.