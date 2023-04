Només queda una jornada per tancar la lliga regular de Lliga Endesa i encara no es poden treure conclusions clares de la classificació, especialment a la part de dalt. Després de la victòria d'avui del Perfumerías Avenida a la pista del València -líder de la classificació- (78-86) i de la contundent victòria de l'Spar Girona en la visita del Leganés a Fontajau (83-57), les gironines i les de Salamanca segueixen empatades a la classificació, en segona i tercera posició -amb un balanç de 22 partits guanyats i 6 perduts-, però amb l'average a favor de les de Bernat Canut. Per sobre, al capdamunt, està el València, amb una victòria més.

Donada aquesta situació, l'Spar Girona arriba a la darrera jornada depenent d'ell mateix, però farà bé de guanyar a la pista del Cadí per evitar ensurts. L'Uni ha de fer el mateix resultat que les castellanes per garantir el segon lloc. Si el Perfumerías Avenida guanyés l'últim compromís regular, contra el Jairis -que es disputarà dissabte a les 19h, en horari unificat, igual com la visita de l'Spar al Cadí-, les gironines seguirien segones gràcies a l'average a favor si també resolen favorablement el seu partit. En cas que perdessin a La Seu, l'única opció de l'equip de Canut de ser segon passaria per una derrota de l'Avenida contra el Jairis. En cas que l'Uni i l'Avenida guanyessin, i que el València perdés a la pista IDK, es produiria un triple empat a la classificació que mantindria l'Uni en segon lloc, portaria l'Avenida al primer i baixaria les valencianes fins al tercer. Temps de Flores a Fontajau