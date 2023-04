Temps de Flores a Fontajau

Fontajau va acollir ahir una jornada de Temps de Flores. La base de Mataró va sortir inspirada i va impulsar al seu equip cap a la victòria (83-57) davant el Leganés. La jugadora va acabar el partit amb 23 punts i un immaculat registre de 5/5 en triples. De fet, la progressió podria haver sigut abismal, ja que va marxar al descans amb 20 punts després d’una primera part d’escàndol.

La inspiració de Laia Flores va permetre el conjunt gironí desfer-se sense embuts d’un ja descendit Leganés que només va poder oposar resistència al primer quart. L’electricitat de Taylor Konen (18 punts) i el saber fer de Michaella Houser (14 punts) van aguantar el joc durant els primers minuts de partit. L’Uni però, va sentenciar al segon quart (21 a 5) per aconseguir un coixí que ja no va deixar escapar.

La diferència en el marcador i la precària rotació de la plantilla -amb només set jugadores del primer equip- van permetre Mar Ibern i Berta Ribas gaudir de nombrosos minuts i alhora van alleugerir la càrrega de la resta de jugadores. Durant la segona part, amb tot el peix venut, el partit es va convertir en un espectacle per als 3.158 assistents que van acudir a la cita a Fontajau.

L’objectiu: anar pas a pas

El triomf permet l’Spar mantenir la segona posició, tot i que a l’espera del resultat del partit d’avui de l’Avenida, el segon lloc no està assegurat. A més a més, tot indica que Shay Murphy, que es recupera del dit trencat, no arribarà als play-offs excepte que l’equip la necessiti d’extrema urgència, tal com va indicar el tècnic, Bernat Canut, en la roda de premsa posterior al partit: «Si arriba, ho farà amb la mà embenada i una mica impossibilitada». El club està també a l’expectativa de saber si la Federació Espanyola els dóna el vistiplau per fitxar una jugadora estrangera per la durada de la lesió d’Ornella Bankolé.

Tot i haver recuperat Brittney Sykes, que no podria disputar una hipotètica final de lliga perquè hauria de marxar a la WNBA, l’escassetat de rotació de cara als play-offs i el fet que el Saragossa guanyés la copa de la Reina complica encara més dos dels objectius del club: aconseguir el títol de lliga i assegurar-se una plaça per disputar l’Eurolliga l’any que ve.

Les aragoneses tenen un bitllet assegurat i això obliga la resta de candidates a arribar a la final per assegurar-se una plaça o, en cas que les de Carlos Cantero hi arribessin, quedar en tercera posició. Si les places es mantenen, no perilla la participació a l’Eurocup. En aquesta darrera edició n’hi havia quatre de directes i una amb fase prèvia, totes decidides per ordre de classificació. Sens dubte es tracta d’un dels finals de lliga més ajustats dels darrers anys, fet que obliga, més que mai, a anar pas a pas.