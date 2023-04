El Girona visita el Barça demà al vespre en un dels partits més esperats de la temporada. Un duel que arriba en una situació força còmoda per al Girona i també per al Barça en el camí d'assolir els seus objectius. Tot i això, Míchel refusa aquesta idea de relativa calma. "La tranquil·litat és arribar als punts que necessitem per a l'objectiu", ha recordat avui alhora que ha tornat a subratllar que el repte és assolir els "53 punts". Míchel recupera Aleix Garcia després de la lesió i ha obert la porta que pugui ser fins i tot titular. "Està per jugar noranta minuts", ha dit. Per contra, perd Reinier per sanció i manté les baixes per lesió de Callens i Kébé.

MÉS A GUANYAR QUE PERDRE

El Barça és un equiparro. Fa moltes coses bé. Amb Xavi domina tots els registres de la lliga estadístics, en ocasions, gols...És molt difícil fer-li ocasions de gol. Ha empatat dos partits a casa i tota la resta els ha guanyat. No n'ha perdut cap. Volem fer les coses bé. Caldrà tenir personalitat i que la possessió estigui més a prop nostre que seu. Recuperen molt de pressa la pilota i això és un problema perquè nosaltres també volem ser protagonistes amb la pilota i sense patirem"

L'ESTIL

No podem sortir a jugar-los cara a cara. Sabem del nivell que té el Barça sí, però també que no podem fer res que no sigui ser nosaltres mateixos. Entrenem de la mateixa manera i no sabem fer altra cosa. Hem pensat una estratègia per recuperar de pressa i si el Barça no ens deixa, haurem de treballar en defensa en espais perquè al contracop i haurem de fer un partidarro en defensa també.

EL PARTIT DE LA PRIMERA VOLTA

"Hem vist el partit repetit. A la primera part ens va faltar una mica més de personalitat en algun moment. No vam patir gaire i això feia que l'equip estigués més tranquil i menys agressiu amb la pilota. No volem fer-ho demà perquè en qualsevol moment ens poden fer gol. Sempre hem encaixat gols fora de casa i això vol dir que per guanyar o tenir alguna possibilitat de puntuar vol dir que hem de fer-ho molt millor en atac.

TRANQUIL·LITAT

"La tranquil3litat és arribar als punts que necessitem tots dos equips. Si guanyem partits, l'objectiu estarà més a prop. Això és el que em preocupa i a Xavi també. Ell segur que s'estima més tenir 15 punts d'avantatge sobre el Madrid que 12 i nosaltres també més respecte els llocs de baix. Nosaltres som lluny del nostre objectiu, que són els 53 punts".

ALEIX GARCIA

"Està bé. Les sensacions són molt bones i pot jugar noranta minuts. No se què farem demà. S'ha entrenat amb normalitat amb la intensitat és la de competició"

DERROTA DEL MADRID

"El Barça ha de guanyar la Lliga i hi és més a prop, però no està fet. Nosaltres hem de fer punts per acabar jornada com més amunt millor o com més lluny de darrere millor. Espero un Barça complicat. Patirem, però tindrem personalitat i mentalitat. És el feeling que tinc ara mateix".

EL RECORD DE GUANYAR

"Tots els partits són diferents. Hi he jugat molts partits al Camp Nou i m'hi ha passat de tot. Vaig marcar-hi un gol en un 5-1 i també vam guanyar-hi amb el Rayo quan el Barça s'hi jugava la lliga. No n'he parlat amb els jugadors perquè és diferent ara. Nosaltres penso que hem de fer un partidarro i després veurem què fa el Barça. És difícil, però no pas impossible".