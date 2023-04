Un univers de diferència entre el Joventut i el Bàsquet Girona (92-64)

El Bàsquet Girona ha tingut bones oportunitats per posar-se a només 10 punts, però no hi ha hagut manera perquè els d'Aíto estan negats en el llançament exterior, i el Joventut ho ha aprofitat per tornar a situar la diferència al voltant dels 20 punts amb dos triples del canoner Guy (72-53, m.35).