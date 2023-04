Aíto: "Si guanyem, caldrà seguir; si perdem, també"

Guanyar o guanyar. El Bàsquet Girona, encara que el seu entrenador ho relativitzi, té clara quina és la recepta davant la visita aquest dissabte del Granada a Fontajau (18 hores, M+ Deportes 2). El conjunt granadí és a només una victòria dels d'Aíto, que acumulen dues derrotes consecutives en els seus desplaçaments a Badalona i Madrid i continuen flirtejant amb el descens. Si el tècnic gironí va dir que el partit important de la setmana era aquest dissabte, aquest fet s'ha agreujat a causa de l'inesperat triomf del Betis: ara al Bàsquet Girona només el separen un parell de victòries respecte a la zona vermella. Una nova ensopegada, a més de minvar la moral, faria més mal del compte i obriria un nou escenari, ple de dubtes. Si és que no hi són ja. "Quan estàs en una zona, sigui a dalt o a baix, cada partit és important. No li dono un èmfasi excessiu, ni faig càlculs. Si comencem a fer volar coloms, no podrem tenir la ment clara. Si guanyem, caldrà seguir; si perdem, també", ha resumit Aíto, que destaca el paper de l'afició, que es tornarà a bolcar: Fontajau presentarà un nou sold-out. "El públic ens pot ajudar molt, per a nosaltres és bàsic que estiguin al nostre costat; tant en els encerts com en les errades".

Home de poques paraules, Aíto, que en principi té a tota la plantilla disponible, va desgranar les claus del partit. "És complicat destacar-ne una. Haurem d'aprofitar els nostres punts forts i evitar els seus, començant pels jugadors més valuosos. Però mai ho saps del tot, perquè potser els seus homes de desequilibri no estan bé, però sí que ho estan els menys destacats. No serveix de gaire, jugar a ser endeví". El que sí que assegura l'entrenador del Bàsquet Girona és que aquest duel no serà com els altres. "És un rival directe i haurem de competir amb intensitat i serenitat. És evident que, a causa de la situació a la Lliga, el resultat tindrà més rellevància que el del Madrid, perquè els tenim molt a prop". Contra els blancs, malgrat no tenir pràcticament res a fer, per al tècnic els gironins van mostrar una lleugera millora. "Va ser impossible, sí, però vam estar un pèl més bé que darrerament. La intensitat va ser bona". L'altre nom propi va ser el de Marc Gasol, que va completar un partit interessant. "Va estar molt bé, és cert. Desitjo que continuï així". El triomf del Betis posa més pressió al Girona abans de rebre el Granada Paraula de Taylor "Hem de competir amb la mateixa energia que tenim sempre que juguem a Fontajau", ha advertit Kameron Taylor, un dels pocs jugadors que sempre rendeix a bon nivell i una de les grans sensacions del curs del retorn dels gironins a l'ACB. "Una victòria no ens garantirà la salvació. Haurem de continuar saltant a la pista per intentar guanyar, cada setmana", reflexiona el nord-americà, que no mira el calendari. Queden sis jornades per al final, però l'únic que importa és el present. "Estem centrats en el Granada, res més".