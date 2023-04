El triomf del Betis posa més pressió al Girona abans de rebre el Granada

La victòria d’aquest vespre del Betis sobre el Fuenlabrada (87-77) posa encara més pressió al Bàsquet Girona abans de rebre dissabte el Granada (18h). L’equip d’Aíto, que encadena una sola victòria, precisament contra els madrilenys, en els darrers vuit partits, té una autèntica revàlida per acabar d’encarrilar una permanència que fa algunes setmanes semblava assegurada i que avui, a falta de sis jornades, encara no s’ha certificat. El triomf del Betis estreny més la part baixa perquè els andalusos, que serien el primer dels dos equips que baixarien, tenen set triomfs, dos menys que el Girona, i a una victòria de Granada i Manresa.

La situació no és catastròfica però no deixa de ser preocupant, perquè la retallada del Betis arriba en el pitjor moment de la temporada per als gironins, que des de l’aturada de la Copa a mitjans de febrer no aixequen cap. Entre març i abril només han guanyat un partit. Ara en queden sis per tancar la lliga, i ben bé faran falta un parell de victòries més per salvar-se. El Girona té a favor que ha de rebre el Granada (demà) i el Betis (9 de maig) a Fontajau, amb el suport de l’afició, en dos partits on guanyarés innegociable. El calendari que li espera al Girona és aquest: Granada, Gran Canària, Tenerife, Betis, Saragossa i Baskonia. D’aquest sis duels, quatre es jugaran a casa, contra Granada, Tenerife, Betis i Baskonia, un altre punt que pot ser determinant.

Bon ambient per Sant Jordi

Per garantir un gran ambient demà a Fontajau contra els andalusos el Bàsquet Girona ha organitzat diverses accions per celebrar Sant Jordi. Així en la prèvia del partit hi haurà una gran pluja de marxandatge i un 50% de descompte als bars del pavelló, i durant la tarda també s’ha previst l’actuació del CPA Girona. YOSOY, per la seva banda, oferirà tastar la beguda YOSOY Avena 0% a la sortida i la Fundació Ser.Gi disposarà d’un estand. I l’endemà, Sant Jordi, el club tindrà una parada davant de Correus. Els seguidors podran saludar i fer-se fotos amb Kameron Taylor i Jeremiah Hill durant el matí. A la tarda hi seran Dusan Miletić i Roko Prkačin. Tant de bo sigui amb una victòria més al sarró per a l’equip.