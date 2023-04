Marianna Tolo, pendent de proves, és el gran dubte de l'Uni

Una de freda i una de calenta per a l'Uni Girona. La presència de Marianna Tolo en el partit de diumenge en què el conjunt de Bernat Canut haurà de confirmar la seva presència en les semifinals del play-off de Lliga, on defensarà un avantatge de sis punts, és una incògnita. Tolo està pendent de proves que assegurin si podrà o no estar a les ordres del tècnic a Fontajau. La pivot va sortir coixejant contra el Barça, ressentida d'uns problemes a la planta del peu.

Primer pas cap a l’objectiu Qui sí que podrà jugar és Faustine Parra, que va rebre un cop a la cara i es va retirar sagnant i amb la cella oberta. La jugadora francesa no té res greu i es vestirà de curt. Canut, d'altra banda, tindrà l'interrogant de Shay Murphy, la qual finalment no va tenir minuts en el partit jugat a Sant Feliu de Llobregat. La victòria per 50-56 aplana el camí d'un Uni Girona que comptarà amb l'entrega incondicional de la seva afició. El ritme de venda d'entrades és molt positiu: n'han venut unes 3.000. Perquè el públic a Fontajau ja se sap que mai falla.