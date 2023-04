Primer pas cap a l’objectiu

Sis punts són pocs, però pels pocs que són, són prou. L’Spar Girona va marxar ahir del Palau d’Esports Juan Carlos Navarro amb una victòria sota el braç (50-56) i va donar el primer cop de puny sobre la taula de cara al següent objectiu: arribar a semifinals. Abans, però, l’equip haurà de rematar l’eliminatòria en el partit de tornada que es disputa aquest diumenge a Fontajau (19.30 hores/Esport3). I si una cosa va quedar clara en el primer duel de quarts de final d’aquests play-off, és que el Barça no es dona per vençut i en un duel on les defenses es van imposar als atacs, sis punts poden ser providencials.

Que mai es pot donar al Barça per perdut també ho demostra el fet que el conjunt d’Isaac Fernández, tot i arribar a perdre de deu, va ressuscitar a la segona part per co-protagonitzar un final d’emoció empatant el partit quan faltaven dos minuts de la mà d’unes inspirades Marta Canella i Anna Cruz (11 punts). Un triple de Rebekah Garder (20 punts) i una cistella de Brittney Sykes (18 punts) van permetre a l’Uni endur-se el primer matx, no absent de patiments. De fet, el viacrucis de les lesions sembla que encara persegueix al conjunt de Bernat Canut.

La pivot Marianna Tolo es va ressentir de la planta del peu i va sortir del pavelló coixejant i caldrà veure l’abast de la situació. Tot i les cares de preocupació del cos tècnic davant una nova -i molt sensible- baixa, com seria la de Tolo, la seva companya d’equip , Brittney Sykes, assegurava en declaracions postpartit que, de tant rebre «pals» ja estan preparades per tot: «Tot el que hem viscut ens ha preparat per al tram final de temporada. Volem guanyar i ho lluitarem tot», afirmava la nord-americana, que haurà de marxar als Estats Units per incorporar-se amb les Washington Mystics de la WNBA i es perdria una hipotètica final. D’altra banda, Faustine Parra, fruit d’una acció en què va rebre un cop a la cara, va haver de sortir de la pista sagnant i amb la cella oberta.

Intensitat fins al final

El Palau Juan Carlos Navarro és un fortí. I l’Spar Girona va sortir a pista conscient que les blaugrana ja les havien derrotat en tres de lesquatre ocasions en què s’havien enfrontat aquesta temporada. Les jugadores de Bernat Canut van sortir a pista concentrades i van usar amb saviesa els espais interiors per treure’n profit dels rebots ofensius de Marianna Tolo i Cecilia Muhate. La fortuna no va acompanyar els tirs alliberats del Barça, que veia com les seves rivals, amb un parcial de 4-10 es disparaven en el marcador (13-23). Les locals van serrar les dents i tot i el desencert en el tir exterior (1/17 en T3) van retallar distàncies per col·locar-se a tres.

L’Uni no aconseguia treure’s de sobre a un Barça que semblava cada vegada més a prop de la seva recompensa. I el premi va arribar de la mà d’Anna Cruz, que va empatar el partit (48-48) quan faltaven dos minuts per al final. Un triple de Rebekah Gardner, mentre Faustine Parra estava estesa a terra després de rebre un cop, va ser providencial per sentenciar el partit. La seva compatriota, Sykes, li va agafar el relleu amb un tir en suspensió que va posar el llacet a la victòria tot i els intents finals de Marta Canella. La conquesta del Palau Juan Carlos Navarro i els sis punts de rèdit, però, no eximeixen a l’Uni d’haver-se d’esprémer a Fontajau si vol segellar el bitllet per a les semifinals.