El Quart, a confirmar el factor pista per a la ronda de play-out

El Quart buscarà acabar la Lliga regular en l'onzena posició que actualment ocupa, un fet que l'assegurarà comptar amb el factor pista a favor en la ronda de play-out que decidirà si continua o no a EBA, una categoria que no vol deixar escapar. El fet d'acabar onzè la temporada també li assegura, a priori, un emparellament teòricament més assequible. Però com que això encara no és segur, cal tancar el triomf a la pista del Prosperplast Alfindén (19 hores), setè classificat amb un balanç de 13-12.

Arribat el moment, també li pot demanar un cop de mà al Vic, que rep, a la mateixa hora en què el Quart es juga les garrofes, l'Azulejos Moncayo (19 hores), que és a tan sols una victòria dels gironins a la classificació, en la dotzena posició. Si perden, segur que no els atrapen. Tot es concentra, en la darrera jornada, perquè a un triomf del Quart també hi ha l'Almozara, que rep a casa el Mataró, segon classificat i que s'està jugant la primera posició amb el Mallorca, amb qui està empatat. L'Azulejos Moncayo i l'Almozara es juguen la plaça de descens que queda. Les emocions aniran al límit. El CB Quart supera el cuer (83-75) El Bisbal Bàsquet i el Girona B La jornada és del tot intranscendent per als dos equips gironins restants de la categoria, el Bisbal Bàsquet i el Girona B. Mentre els bisbalencs, després d'una magnífica temporada, s'han instal·lat en la quarta posició, el filial del Bàsquet Girona B ha anat perdent pistonada i és a la vuitena posició. Sigui com sigui, tots dos conjunts han signat un curs més que acceptable. El Bisbal Bàsquet tancarà la Lliga rebent el Martorell a les 19 hores, i el Bàsquet Girona B començarà la darrera jornada abans que la resta de partits enfrontant-se, a casa, al Castelldefels (17.15 hores).