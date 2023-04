El Peralada es torna a citar amb la història aquest diumenge (a partir de les 18.05 hores). El club xampanyer començarà la seva segona aventura en un play-off d’ascens a Segona Federació, després de la promoció que va disputar la temporada 2016-17, contra el Sant Andreu, segon classificat que va tenir opcions de quedar campió de lliga fins a l’última jornada, en la primera de les tres eliminatòries que ha de superar per tal d’assolir l’èxit. Logísticament, la setmana de preparació per al partit d’anada amb el conjunt quadribarrat és la mateixa que sempre per a l’equip de Miquel Àngel Muñoz. Però hi ha més il·lusió i motivació que mai. L’ocasió s’ho mereix.

El capità Sergi Romero reconeix que «tenim moltes ganes del play-off, tot i que l’afrontem des de la calma per poder entrenar a consciència». «Per nosaltres és un premi», afegeix. Amb més de deu anys d’experiència a Tercera Federació (abans coneguda com a Tercera Divisió), passant per equips com el Cassà o Figueres, entre d’altres, el central gironí jugarà la seva primera promoció d’ascens amb 32 anys. «Tota la vida he jugat a Tercera. Personalment, m’ho prenc com si ara recollís el premi a l’esforç de tants anys. Igual que el Peralada. Em fa il·lusió compartir aquest moment amb el club perquè mereixia un fet així d’important. Tampoc m’agradaria oblidar-me de tots els companys que he tingut des que soc aquí i que per un motiu o un altre enguany no hi són. En part, si som de play-off també és gràcies a ells perquè han ajudat en el creixement de l’equip», diu.

M’agradaria recordar a tots els companys que he tingut al Peralada. Aquest play-off també és seu

Aquesta és la quarta temporada consecutiva de Sergi Romero al Peralada, més una altra en la 2014-15. Precisament, va tornar l’estiu de 2019 per convertir-se en una de les peces clau del projecte que va començar liderant un jove Albert Carbó després del trencament de la filiació amb el Girona. «La idea del club sempre ha estat la mateixa, que no és cap altra que intentar construir una bona plantilla amb jugadors de proximitat. Per mi és la clau de l’èxit. A més a més, aquest curs hi ha una barreja excel·lent entre joves i veterans. Som una família al vestuari», explica. El capità es podrà redimir del passat exercici en què l’equip, dirigit pel llançanenc Hèctor Simón, actual entrenador de l’Hospitalet i possible rival si es passa a la segona ronda, va afluixar a mesura que avançaven les jornades desaprofitant en conseqüència una primera volta per emmarcar: «Tothom tenia moltes expectatives per com haviem començat. Al final, no vam lluitar per res i ens vam quedar en una zona tranquil·la (10è). Crec que hauríem d’haver fet un pas endavant com a vestidor».

El Peralada l’ha fet ara. Conscient que hi té més a guanyar que no pas a perdre. «Estem confiats al 100% en passar la primera eliminatòria. Li tenim molt respecte al Sant Andreu perquè és un club històric i ha estat jugant fins a l’última jornada per intentar guanyar la lliga, però tindrem les nostres opcions», afirma. Els precedents d’aquest curs són una derrota al Municipal de Peralada (1-3) i un empat al Narcís Sala (1-1). No obstant això, Sergi Romero s’agafa al factor local per al partit d’anada contra els andreuencs. «Ens hagués agradat quedar tercers per jugar la tornada a casa i per poder passar en cas d’empat en una possible pròrroga, però ens ha tocat així. Intentarem deixar la victòria a Peralada. A part, que, precisament per l’ambient que es respira al Narcís Sala, crec que al Sant Andreu li pot passar factura jugar la tornada allà. Nosaltres no tindrem cap mena de pressió, al contrari. Ens fa molta il·lusió», conclou.