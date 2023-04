A Peralada tothom està eufòric. Trobar-se de ple en la lluita per l’ascens a Segona Federació, coincidint al play-off amb equips com el Sant Andreu (rival de la primera eliminatòria), l’Hospitalet i San Cristóbal, ja és tot un èxit per al club xampanyer tenint en compte que es tracta d’un projecte popular i que és el segon cop a la història que s’assoleix una fita com aquesta. Ho és més encara si es té en compte que ho ha aconseguit sol perquè en l’anterior ocasió era filial del Girona. Per al president Joan Padern té molt mèrit. «Per a nosaltres és importantíssim. A Peralada som poc més de 1.800 habitants, un club modest que ha treballat bé i que pot competir contra grans ciutats com Barcelona o l’Hospitalet. Som com el famós Vilobí d’abans, si ens fixem en la història de Tercera. Tant de bo puguem passar rondes i arribar a l’última eliminatòria. Seria fantàstic jugar un partit d’àmbit estatal. Pujar seria el súmmum», explica.

A l’entitat verda-i-blanca prefereixen no avançar-se als esdeveniments, però ningú els impedeix somiar amb l’ascens. De fet, s’han guanyat tot el dret. «Si pugem, jugarem sí o sí a Segona Federació. Cal anar a poc a poc i després veure com ho podríem fer per tenir el millor equip possible dins de les nostres possibilitats, tot i que ja hi hem estat. L’experiència la tenim i vam aprendre molt del Girona. No ens faria res tornar-hi encara que la part econòmica fos la més delicada», diu Padern. El president comenta el gran ambient que es respira aquests dies pel Municipal de Peralada, on tots els jugadors, els de base inclosos, només fan que repetir «som equip de play-off, som equip de play-off»: «Hi ha molta il·lusió. Vam fer un sopar amb la plantilla i es notava que tots estaven d’allò més contents. Tot l’equip està implicat, tant els joves com els més veterans. Però no només el primer equip, sinó tota la base. És una gran motivació, sobretot pels juvenils ja que molts s’han posat a les ordres d’en Miquel Àngel al llarg de la temporada. Tenim un cos tècnic que confia en els nanos».

Tot el club té moltes ganes de diumenge. És un orgull poder lluitar per l’ascens i no ens faria res tornar a pujar

Mentrestant, els preparatius de cara al partit de diumenge estan gairebé enllestits més enllà de la planificació d’entrenaments. «El Sant Andreu ens ha fet saber que portaran molta afició, tindran animació. Ho muntarem bé amb la seguretat que faci falta. No és la primera vegada que juguem un partit de tanta expectació», diu. Per la seva part, afegeix que «tindrem el nostre públic i animarem als equips de base a venir com han fet al llarg de la temporada»: «El Municipal s‘omplirà, segur. Guanyar és un objectiu que perseguim tots plegats, a part que jugar el play-off és un orgull tant per al club com per al poble».

El primer rival a batre

Una última mala ratxa de resultats va provocar que el Peralada acabés la temporada regular en la cinquena posició i que, en conseqüència, s’hagi d’enfrontar al segon classificat en la primera eliminatòria. Però Padern no es mostra pas preocupat. «Vam tenir la mala sort que es lesionessin els dos davanters en les darreres jornades. Ara estan bé i és el més important. A més a més, volíem ser de play-off i vam ser-ho abans d’hora», apunta.

El president també fa una valoració del Sant Andreu. «En realitat, ja ens va bé que ens hagi tocat perquè és un equip que juga a futbol. Té un camp molt maco per viure la resolució de l’eliminatòria i hi podrem competir tranquil·lament», assegura.

El primer repte del Peralada serà fer un pas endavant aquest diumenge contra el conjunt quadribarrat, aprofitant el factor local, per poder encarrilar així l’eliminatòria amb tornada al Narcís Sala. En cas de superar-la, després s’enfrontaria al guanyador de l’altra eliminatòria entre el Sant Cristóbal i l’Hospitalet. Tot seguit, a un equip d’un altre dels grups de Tercera Federació que es planti a la final. No s’hi val fallar.