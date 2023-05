El CPA Girona continua col·leccionant títols en la temporada de comiat de la seva entrenadora i directora tècnica Nuri Soler. Aquest vespre les gironines, vigents campiones de Catalunya i Espanya, s'han apuntat a Portugal el campionat d'Europa amb el disc "Deixa'm viure". La suma de punts ha sigut de 40,22. En segona posició hi ha quedat el Royal Eagles italià, amb 37,13 punts. L'altre representant gironí, el PA Maçanet, ha sigut cinquè, per darrere del Tona. El proper repte per al Girona serà al Mundial, on també hi competirà el CPA Olot, que no ha sigut present a l'Europeu.