El CPA Girona s'emporta el triomf al Campionat d'Espanya de Grups de Xou Gran i es proclama campió estatal amb l'actuació "Deixa'm viure", que ja es va endur el triomf al català celebrat fa unes setmanes a Granollers. Les patinadores entrenades per Nuri Soler i Dèlia Valentí han completat una actuació gairebé impecable, amb insectes pol·linitzadors com a protagonistes, que ha obtingut una puntuació de 41.37 -superior a l'obtinguda al català- i passa per davant a les seves eternes rivals, el CPA Olot, que s'ha de conformar amb una tercera plaça per una actuació tacada d'errors i amb fins a cinc caigudes.

La coreografia "No em vinguis amb cuentus" del CPA Olot va començar la temporada amb embranzida, proclamant-se campiones al provincial -la primera competició del curs- i després de completar un any amb molts d'èxits la temporada anterior. Al Campionat Català ja van quedar per sota de les gironines, i avui, malgrat els bons entrenaments i l'anhel d'assolir el triomf, la performance que fa un crit a la independència de les princeses que no necessiten un príncep blau per sentir-se reines, no ha comptat avui amb la seva millor actuació, que ha comptat amb fins a cinc caigudes i diversos errors que no els han permès mostrar la seva millor versió, obtenint una puntuació de 36,67. Per davant del CPA Olot s'ha classificat el Tona, que s'ha endut el títol de subcampió al català. En 4a posició s'ha classificat el Maçanet.