Nuri Soler, històrica entrenadora i coreògrafa del CPA Girona, deixa el patinatge al setembre, al final d’aquest temporada. Ho va anunciar ahir després de 30 anys al club, on hi va arribar com a patinadora amb 10 anys i se n’anirà com un dels noms més prestigiosos d’aquest esport, en especial, dels grups de xou. Amb Soler el CPA Girona ha fet un salt de qualitat que l’ha convertit en un dels clubs més prestigiosos del món. El bronze al campionat d’Espanya de 2015 va ser el tret de sortida d’una pluja de títols i reconeixements que tenen el punt àlgid en el Mundial de 2019 (Bacterium) i que també inclouen un Europeu, tres campionats d’Espanya i dos títols catalans. El comiat es farà efectiu al setembre, després del campionat del món de Colòmbia on el disc d’aquest 2023, Deixa’m viure, que ja ha triomfat al català i a l’estatal, buscarà coronar-se a dalt de tot (i abans també ho haurà intentat fer a l’Europeu).

Amb la sortida de Nuri Soler el CPA Girona anuncia una reestructuració interna amb la voluntat de seguir «enfortint» el club, però de moment no ha transcendit el nom de qui la rellevarà. «Mai podré agrair prou tot el que m’ha aportat aquest esport i aquest club, però crec que ha arribat el moment de fer un canvi i endinsar-me a altres projectes laborals enfocats en el món de l’ensenyament», assenyalava ahir Soler, que tot i tenir clara la decisió «malgrat que ara vull un canvi, no em tanco les portes a tornar al patinatge en el futur».

Més enllà dels títols i el palmarès, i la revolució que va representar per al CPA Girona, s’ha de veure la figura de Nuri Soler com a autèntica històrica viva del club. Va arribar-hi el 1992 amb deu anys com a patinadora, als 16 va convertir-se en entrenadora i amb només 24 es va convertir en la màxima exponent de l’entitat. Com a coordinadora, va viure l’escissió del patinatge del Girona CH i va ser partícep de la fundació del CPA Girona que avui és un dels equips més prestigiosos del món. Més enllà de la direcció tècnica, Soler ha aconseguit grans èxits com a entrenadora i coreògrafa del grup de xou gran del CPA Girona. Amb un palmarès extens, destaca la participació en sis campionats mundials recollint una medalla en cada un d’ells: dos bronzes, tres plates i l’or, l’any 2019, en una temporada de somni amb la coreografia Bacterium.

«Em sento afortunada d’haver pogut presentar espectacles amb milers d’espectadors a llocs com Fontajau i el Palau Sant Jordi (on es van disputar els Roller Games el 2019 que el seu equip es van apuntar), i veure la gent gaudir d’allò que he construït em genera molta satisfacció», explica. De fet, assegura que és al patinatge on s’ha endut les seves millors amistats, i on ha après a lluitar, suar i patir per arribar a un objectiu. Per a ella, «el club és família, el pavelló de Palau una segona casa i el patinatge una passió».

A l’hora de repartir agraïments, Nuri Soler no s’oblida de ningú: «dono les gràcies a les famílies, a les patinadores, a les membres de les juntes que m’han acompanyat al llarg d’aquesta etapa i a l’actual presidenta, Ángela Garcia. També a Marta Ginès, antiga presidenta d’aquest club, amb qui vam crear i fer créixer el CPA Girona». També va destacar les seves col·laboradores: Júlia Vallverdú, Judit Esquinas, Dèlia Valentí (actual entrenadora) i Íngrid Roca. I altres peces clau del club com Laura Sabrià, Míriam Clua, Glòria Busquets i Tati Romero.