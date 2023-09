Des que la selecció espanyola va guanyar el Mundial, s'han produït molts —massa— moments que han canviat la història de l'esport espanyol per sempre. L'enèsima mostra és tot el viscut aquest dimarts, on la relació entre futbolistes i Federació s'ha trencat per sempre.

Les futbolistes de la selecció han començat el dia amb el comunicat de Jenni Hermoso. La seva companya, que no ha estat convocada en la primera llista de Montse Tomé, va desmentir a la seleccionadora nacional i va acusar la Federació Espanyola d' "intimidar i amenaçar" a les jugadores campiones del món en convocar-les contra la seva voluntat per a disputar dos partits de la Lliga de Nacions. "Les jugadores tenim molt clar que és una altra estratègia de divisió i manipulació per a intimidar i amenaçar-nos amb repercussions legals i sancions econòmiques", va dir en un comunicat en Twitter la jugadora, actualment en el Pachuca mexicà.

Arribava el dia clau, era el moment de prendre una decisió i les notícies que arribaven dels advocats no eren bones. No trobaven un salconduit legal per a poder evitar les sancions econòmiques i federatives (suspensió de la fitxa). Malgrat que les jugadores es van ficar al llit convençudes que no seria necessari fer les maletes per a acudir a la crida de la selecció però, a mesures que han passat les hores aquesta opció es diluïa i tocava afrontar una dura realitat. No tenien escapatòria. El primer pols l'havia guanyat la Federació, posant-les entre l'espasa i la paret una vegada més. No obstant això, encara no estava tot dit.

Abans que donessin per perduda la batalla, la RFEF va fer un moviment, a priori, incomprensible: van traslladar la convocatòria de Madrid a València i van enviar plans de viatge nous per a les futbolistes. La situació era delirant. Dues hores abans de la data límit d'arribada, la Federació designava Oliva, concretament el resort Oliva Nova Beach & Golf, com la seva base d'operacions. Segons va poder saber EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grup Prensa Ibérica, al qual pertany aquest diari, la reassignació de la seu no va ser casual i atén un intent d'acostar postures. La Federació va decidir traslladar a última hora del matí la concentració de Madrid a València després de ser aconsellada pel Consell Superior d'Esports. El Govern ha suggerit a la RFEF que realitzi la concentració en un espai neutral per a ajudar a la negociació i les bones pràctiques de cara a les internacionals.

La sensació era d'estupefacció, també dins de la Federació, ja que el cos tècnic seguia citat a les 11 h a l'Hotel Albereda de Baraja (Madrid). "Estan totes marejades, saturadíssimes. No entenen res", afirmaven a EL PERIÓDICO fonts de l'entorn de les futbolistes. Allà va arribar Montse Tomé, la primera dels integrants del staff a presentar-se. Amb un somriure a la cara i sense voler donar detalls a la premsa allí reunida, la seleccionadora, es mostrava confiada i convençuda que les convocades es presentarien.

I, en contra de la voluntat de les futbolistes, així va ser. Les primeres a arribar van ser les jugadores del Reial Madrid i campiones del món Athenea del Castillo, Misa Rodríguez i Olga Carmona. Les cares eren molt diferents entre les jugadores. Mentre que Missa ha dit amb un rotund "No" que no estava gens contenta amb la llista de Tomé, Athenea ha entrat somrient. És l'única que es considerava convocable de les 23 internacionals. Minuts després han entrat Oihane Hernández, Eva Navarro i Tere Abelleira per a tancar l'expedició que acabaria agafant l'autocar de la Federació, amb cares llargues i alguna ganyota, per a dirigir-se a l'Aeroport Adolfo Suárez i volar a València.

Les vuit jugadores del Barça convocades, no obstant això, han viscut un periple molt més surrealista. En el primer pla de viatge marcat per la Federació s'havien de desplaçar a la capital de la Comunitat Valenciana en Euromed en classe turista. Se les esperava prop de les sis de la tarda. Minuts després, no obstant això, tota aquesta planificació va canviar en pocs minuts i les blaugranes es van plantar al voltant de les quatre de la tarda a la T1 de l'Aeroport del Prat.

Mentre les jugadores procedents de Madrid desfeien les seves maletes a l'hotel de concentració a Oliva, les procedents de Barcelona trepitjaven l'aeroport del Prat per a agafar el seu avió cap a València, amb sortida a les 17 h de la tarda. Abans d'això, tanmateix, Alexia ha estat l'única a pronunciar-se encara que de manera seca i irònica davant les càmeres que esperaven la seva arribada. La capitana del Barça ha estat contundent i sincera, i ha reconegut que està "malament" arran de tot el que ha envoltat a aquesta convocatòria de l'equip nacional.

Preguntada per com se senten les jugadores per tot el que està envoltant a aquesta convocatòria, Alexia Putellas va respondre: "Doncs malament, com si no?". Els periodistes desplaçats a l'aeroport de Barcelona li van preguntar per Jenni Hermoso, qui va ser un dels seus grans suports en el Mundial. La de Mollet va tirar de sarcasme. "Protegir a Jenni de què? Si està tot bé, no?", va preguntar la jugadora del Barça, que va confirmar que havia parlat amb Jennifer Hermoso però que no anava a comentar res sobre aquest tema.

Tot això succeïa minuts abans de passar el control de seguretat i mentre Cata Coll, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Aitana Bomatí, Mapi León, Patri Guijarro i Irene Paredes es dirigien a la porta d'embarcament. No obstant això, un nou obstacle estava a punt d'aparèixer per a les internacionals, que acudeixen per imperatiu legal a la concentració. L'avió en el qual havien de viatjar a València es va avariar abans de l'enlairament i va trigar gairebé dues hores a poder posar rumb a València, per a després, fer una hora per carretera fins a arribar al centre neuràlgic de la concentració.

Mapi a su llegada a Valencia no se calla: “ Hemos sido obligadas” pic.twitter.com/qNuZwz3rIy — Borja Gregori Franco (@borjagregori03) 19 de septiembre de 2023

Víctor Francos esperava a l'hotel de concentració quan les de l'equip català van tocar terra. En el camí cap a la sortida de l'aeroport, Mapi León, qui forma part de 'les 15' i en cap moment ha trencat el pols mantenint-se no convocable fins i tot per al Mundial, va relatar davant els micròfons la situació injusta que estan vivint. "Jo crec que la meva postura ha estat molt clara, en cap moment he canviat d'opinió. He renunciat a molt. Hauríem de parlar llargament de si el lloc és segur o no és segur quan ens estan obligant. Si és anar-hi o sancionar haurem de venir, clar", va expressar l'aragonesa, que es pregunta —carregada d'ironia— de què han de protegir-se elles i Jenni si les estan cridant de nou a la Federació. "Sobre la protecció de Jenni Hermoso: "Aquesta és la pregunta que ens hem de fer tots, de què ens hem de protegir?".

Una vegada en el resort on es concentren les jugadores ha tingut lloc la reunió entre futbolistes i el president del CSD. Una trobada que es preveu llarga.