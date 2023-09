En el programa El Chiringuito que dirige i presenta cada dia Josep Pedrerol a Mega, trobem tertulians de tota mena. Alguns d'aquests opinadors mostren molt poc respecte en les seves expressions i actituds, no només cap al Barça, sinó també cap a Catalunya. Aquest és el cas de José Luis Sánchez.

Sánchez estava, com de costum, llençant acusacions contra el Barça pel tema dels àrbitres, en el programa d'ahir, abans de l'inici de la nova jornada de la Lliga que començava avui amb un Barça-Sevilla. No obstant això, el plat fort està previst per al dissabte a Montilivi, en el duel entre el líder i el segon classificat, un emocionant enfrontament entre el meravellós Girona i el Madrid, que tindria lloc a Girona.

Sorprenentment, Sánchez va manifestar la seva negativa a pronunciar el nom de la ciutat en català. Fins a tres vegades va dir "Gerona", tot i les correccions de Jota Jordi, que li va preguntar: "¿Vols venir a Girona?". Ell, per tal de fer riure els seus seguidors, i després d'haver repetit "Gerona" de manera deliberada, va rematar amb un "¡Viva España!".

Això ha generat controvèrsia a les xarxes socials, on alguns usuaris han assenyalat la seva manca de respecte i han destacat que el nom oficial a Espanya és "Girona". De fet, la polèmica ha estat tan gran que en poques hores el video ha estat reproduït per més d'un milió de persones.