L'Spar Girona naufraga a Salamanca (68-52)

Xoc de trens a Salamanca. L'Spar Girona ha visitat una de les pistes més complexes de la lliga i ho ha fet amb la baixa anunciada a última hora de Sandra Ygueravide per una lesió muscular a la cama dreta. El partit no ha defraudat i les jugadores de Laura Antoja han agafat a contrapeu a les castellanes en un inici il·lusionant que s'ha esvaït amb un mal segon quart (23 a 4). El desastre del segon parcial ha acabat condemnant les opcions gironines, que tot i millorar en el tercer quart, s'han quedat sense gasolina i han sucumbit a Salamanca.

La nord-americana Kelsey Mitchell ha començat explosiva, revolucionant el partit amb un gran encert. Els triples i el domini del rebot han permès a les visitants sortir disparades en el marcador amb un parcial inicial de 9-18.

Pepe Vázquez ha frenat la sagnia amb un temps mort en què ha reclamat a les seves jugadores una sola cosa: igualar a l'Uni en intensitat. L'entrada de Çakir ha permès al Perfumerías agafar aire, però les castellanes continuaven sense poder frenar la superioritat interior de les gironines, que han tancat el primer quart per davant en el marcador (15-25).

Les jugadores de l'Spar Girona s'han quedat clavades sense poder anotar durant 5 minuts, fet que han aprofitat Alexis Prince i Sílvia Domínguez per capgirar la situació amb un parcial d'11 a 0 (26-25). El segon quart ha sigut un calvari per a les gironines, que no aconseguien anotar de cap de les maneres. Les blaves han tret petroli d'aquesta paràlisis amb un parcial de 23 a 4.

Santa Kelsey Mitchell ha aparegut després del descans per protagonitzar un parell d'accions destacades, tot i que l'Spar Girona no aconseguia aturar el moment excels de bàsquet d'Alexis Prince, a qui li entrava absolutament tot. Les castellanes s'han col·locat +12 i Mitchell ha reaparegut per rebaixar la barrera dels deu punts amb un triple made in USA. Laura Peña li ha agafat el relleu a l'americana per fer un nou triple amb denominació d'origen de Premià de Mar que ha permès a les jugadores d'Antoja tornar a entrar dins el partit (48-42). Tot i la feina de les vermell-i-negres, un triple de Çakir permetia a les jugadores de Pepe Vázquez agafar aire (+9) i esvaïa la feina feta.

Els problemes per anotar han tornat en el darrer quart (11 a 4). El Perfumerías Avenida ha rebaixat pistonada, però n'ha tingut prou amb controlar la situació i aprofitar-se del bloqueig anotador de les gironines (19/59 en tirs de camp) per segellar la victòria. Les males notícies s'han acumulat a la banqueta de l'Spar Girona, que per a més inri ha vist com Marta Canella havia de ser substituïda amb una aparent lesió a la mà dreta. Balanç negatiu per a les gironines, que per ara acumulen dues derrotes i una victòria en Lliga.